Будет и хлеб, и молоко: в Туркестанской области откроют пять новых производств

В поселке Асыката Жетысайского района Туркестанской области строят пять новых предприятий по переработке и производству продуктов питания. Инвесторы направят на проекты 650 млн теңге. После запуска производств постоянную работу смогут получить около 90 местных жителей.

Как сообщили в акимате Туркестанской области, речь идет о втором этапе строительства малого производственного парка.

Что будут выпускать

На территории площадью один гектар разместят пять производственных цехов. Здесь планируют открыть производство макаронных изделий, пекарню, предприятия по переработке и консервированию молока, а также цех по сублимационной сушке фруктов и овощей.

Последняя технология позволяет удалять влагу из замороженных продуктов при низком давлении. Такой способ переработки помогает надолго сохранить продукты.

Строительство началось в августе 2026 года. Завершить работы рассчитывают до конца декабря.

Ход строительства проверил аким Жетысайского района Серик Мамытов.

Что уже производят в парке

Первый этап производственного парка обошелся в 210 млн теңге.

Здесь были реализованы проекты по выпуску гранулированного комбикорма, металлических изделий, сухих строительных смесей, стиральных порошков, хозяйственного мыла, шампуней, туалетной бумаги и салфеток.

С учетом двух этапов общий объем заявленных вложений в производственный парк составляет 860 млн теңге.

После завершения второго этапа здесь рассчитывают создать около 90 новых постоянных рабочих мест.