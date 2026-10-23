Будет и хлеб, и молоко: в Туркестанской области откроют пять новых производств
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В поселке Асыката Жетысайского района Туркестанской области строят пять новых предприятий по переработке и производству продуктов питания. Инвесторы направят на проекты 650 млн теңге. После запуска производств постоянную работу смогут получить около 90 местных жителей.
Как сообщили в акимате Туркестанской области, речь идет о втором этапе строительства малого производственного парка.
Что будут выпускать
На территории площадью один гектар разместят пять производственных цехов. Здесь планируют открыть производство макаронных изделий, пекарню, предприятия по переработке и консервированию молока, а также цех по сублимационной сушке фруктов и овощей.
Последняя технология позволяет удалять влагу из замороженных продуктов при низком давлении. Такой способ переработки помогает надолго сохранить продукты.
Строительство началось в августе 2026 года. Завершить работы рассчитывают до конца декабря.
Ход строительства проверил аким Жетысайского района Серик Мамытов.
Что уже производят в парке
Первый этап производственного парка обошелся в 210 млн теңге.
Здесь были реализованы проекты по выпуску гранулированного комбикорма, металлических изделий, сухих строительных смесей, стиральных порошков, хозяйственного мыла, шампуней, туалетной бумаги и салфеток.
С учетом двух этапов общий объем заявленных вложений в производственный парк составляет 860 млн теңге.
После завершения второго этапа здесь рассчитывают создать около 90 новых постоянных рабочих мест.
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