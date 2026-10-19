«Не можем поверить, что здесь так мало туристов»: чем Казахстан удивляет иностранцев

От заснеженных вершин Тянь-Шаня до пустынных пейзажей Мангистау, от кофеен Алматы до футуристической архитектуры Астаны – иностранные путешественники все чаще делятся в соцсетях неожиданно теплыми впечатлениями от Казахстана. Многие признаются: до поездки представляли страну совсем иначе, а после уже строят маршрут для следующего путешествия. Корреспондент BAQ.KZ посмотрел, что туристы пишут о Казахстане в социальных сетях и чем страна запоминается им больше всего.

Интерес к Казахстану действительно растет. По данным Бюро национальной статистики, только за первый квартал 2026 года страну посетили около 3 млн иностранных путешественников. За весь 2025 год их было 15,7 млн – на 3,1% больше, чем годом ранее. Нацстат Казахстана

В январе–июне 2026 года казахстанские места размещения обслужили 4,77 млн посетителей.

Но цифры показывают только часть картины. Гораздо интереснее то, что сами путешественники рассказывают после возвращения домой.

«Мы ожидали серую и пустую страну»

Один из постов о Казахстане, опубликованный летом в Reddit, начинается с признания: путешественники приехали сюда совсем с другими ожиданиями.

Авторы провели две недели в Алматы и написали, что ожидали увидеть «что-то серое и полупустое», но получили совершенно противоположные впечатления.

Больше всего им запомнились Кольсайские озера, Каинды и Чарынский каньон. Неожиданным открытием стал и Зеленый базар в Алматы: туристы признаются, что несколько раз возвращались туда за овощами и фруктами.

После поездки они уже начали выбирать, куда отправиться в Казахстане в следующий раз – в Мангистау или Катон-Карагай.

И это не единичная история.

В августе другой путешественник опубликовал большой фотоотчет под заголовком «Казахстан за 11 дней: действительно невероятно». Вместе с друзьями он проехал Алматы, Чарын, Кольсай и Каинды, Алтын-Эмель, а затем отправился в Мангистаускую область.

«Мы постоянно повторяли друг другу, что не можем поверить, почему здесь нет еще больше туристов», – написал автор.

Особенно путешественников впечатлило разнообразие природы. За одну поездку они увидели горы, озера, каньоны, Поющий бархан, пустыню, Каспийское море и скальные образования Мангистау. Автор признается, что некоторые пейзажи буквально доводили его до слез.

Из TikTok – прямо в Алматы

Иногда путешествие в Казахстан начинается с обычного ролика в соцсетях.

17 октября пользователь Reddit рассказал, что впервые заинтересовался Алматы именно после туристических видео в TikTok. Весной он решил проверить увиденное самостоятельно и провел неделю в Казахстане.

За несколько дней путешественник успел увидеть заснеженные горы, Большое Алматинское озеро, Каинды и Чарынский каньон.

По его словам, одной из самых сильных эмоций стала уже сама посадка самолета в Алматы: за окном тянулись заснеженные хребты Тянь-Шаня.

Автор написал, что Казахстан оказался одной из самых разнообразных по впечатлениям недель в его путешествиях: буквально за несколько дней пейзаж менялся от снега и горных озер до красных скал каньона.

В другом туристическом блоге путешественник также признавался, что Казахстан первоначально вообще не входил в его планы. Но после того как Алматы стал постоянно попадаться ему в TikTok, он решил приехать – и после поездки понял растущую популярность направления.

Алматы удивляет не только горами

Горы и озера остаются главными героями туристических фотографий, но иностранцы все чаще пишут и о самом Алматы.

Путешественник, который провел здесь две недели осенью, назвал город «приятным сюрпризом». Ему запомнились горы вокруг Алматы, зеленые улицы, еда и кофейная культура. Автор отдельно отметил местные кофейни и рестораны, которые стали самостоятельной частью путешествия.

Еще один турист из Индии, приехавший летом на десять дней, написал, что ему понравились большие зеленые пространства Алматы, возможность много ходить пешком и ездить на велосипеде или самокате. Главным впечатлением за пределами города он назвал поездку к Кольсайским озерам и Чарынскому каньону.

Иностранцы регулярно отмечают и то, насколько разные впечатления можно получить, не уезжая далеко от Алматы. Чарын, Кольсай, Каинды, плато Ассы и Алтын-Эмель часто входят в один туристический маршрут.

Один из путешественников после недельной поездки написал, что не ожидал увидеть такое разнообразие пейзажей в пределах одного региона. После возвращения он уже спрашивал пользователей соцсетей, какую часть Казахстана стоит посмотреть следующей – Астану, Туркестан, Мангистау или Алтай.

Астана – совсем другой Казахстан

Для тех, кто после природы юго-востока отправляется в столицу, впечатления меняются практически полностью.

В одном из подробных отчетов путешественники описали Астану как совершенно неожиданный город – современный, необычный и очень чистый. Они рекомендовали Национальный музей и признались, что не пожалели о двух днях, проведенных в столице.

Интерес к Астане подтверждается и статистикой. За первое полугодие 2026 года столицу посетили около 830 тысяч туристов – на 12% больше, чем годом ранее. Около 187 тысяч из них были иностранцами. GOV.KZ

В сентябре отдельный большой гид по Астане выпустил и Lonely Planet. Издание обращает внимание на необычную архитектуру столицы и рекомендует рассматривать город как самостоятельное туристическое направление.

Мангистау – «будто другая планета»

Если юго-восток Казахстана путешественники чаще сравнивают с альпийскими пейзажами, то Мангистау вызывает совсем другие ассоциации.

Весной фотограф, опубликовавший снимки региона в международном сообществе путешественников, написал, что Мангистау несколько лет находился в его списке желаемых направлений. По его словам, раньше попасть сюда было сложнее, но развитие авиасообщения и появление местных гидов сделали регион доступнее.

Казахстан все чаще появляется в международных путеводителях

Интерес заметен не только в соцсетях.

В 2026 году Lonely Planet выпустил сразу несколько новых материалов о Казахстане: отдельный гид по Астане, подборку лучших мест страны и маршрут двухнедельного путешествия на поезде. В список рекомендуемых впечатлений вошли Алматы, Чарынский каньон, Кольсайские озера, Астана, Байконур и Катон-Карагай. Причем Казахстан привлекает путешественников именно возможностью совместить совершенно разные форматы отдыха.

Утром можно пить кофе в Алматы, через несколько часов оказаться среди гор, на следующий день гулять по каньону. Затем перелететь на Каспий и несколько дней ехать по пустыне, а после – оказаться среди современной архитектуры Астаны.

Именно эта смена декораций чаще всего удивляет иностранцев.

«Мы вернемся» – главный комплимент туриста

Конечно, отзывы в социальных сетях – это личные впечатления конкретных путешественников. Кто-то пишет о языковом барьере, кому-то не хватает информации о маршрутах, а самостоятельная поездка в удаленные районы требует подготовки.

Но в постах 2026 года постоянно повторяется одна мысль: Казахстан оказывается значительно интереснее, чем люди представляли до приезда.

Одни приезжают сюда после случайного ролика в TikTok. Другие планируют провести несколько дней в Алматы, а затем добавляют Кольсай, Чарын и Алтын-Эмель. Третьи, вернувшись домой, начинают выбирать следующий казахстанский регион.