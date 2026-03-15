Предварительная явка на республиканском референдуме по вопросу принятия новой Конституции на 16:00 составила 64,43%. Об этом сообщила член Центральной комиссии референдума РК Асель Жанабилова, передает BAQ.KZ.

По ее словам, всего в списки участников референдума включено 12 461 796 граждан, из которых 8 029 286 человек уже приняли участие в голосовании.

Согласно предварительным данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, явка по регионам выглядит следующим образом:

Абайская область — 69,29%

Акмолинская область — 71,33%

Актюбинская область — 77,65%

Алматинская область — 68,23%

Атырауская область — 64,33%

Западно-Казахстанская область — 60,61%

Жамбылская область — 70,31%

область Жетісу — 68,50%

Карагандинская область — 72,63%

Костанайская область — 70,96%

Кызылординская область — 82,02%

Мангистауская область — 68,19%

Павлодарская область — 68,41%

Северо-Казахстанская область — 60,70%

Туркестанская область — 72,39%

область Ұлытау — 66,50%

Восточно-Казахстанская область — 78,98%

город Астана — 47,76%

город Алматы — 28,16%

город Шымкент — 72,61%

Отметим, что явка избирателей на референдуме постепенно росла в течение дня.

Так, по состоянию на 10:00 участие в голосовании приняли 19,21% граждан. К 12:00 показатель увеличился до 37,54%.

Позже, к 14:00, явка достигла 51,93%, превысив необходимый порог для признания референдума состоявшимся.

К 16:00 участие в голосовании приняли уже 64,43% граждан.

Ранее сообщалось, что в регионах с 07:00 начали работу 10 388 избирательных участков.

Для граждан Казахстана, находящихся за рубежом, открыто 71 участок в 54 странах мира.

Референдум проводится в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева от 11 февраля 2026 года.