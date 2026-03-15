Предварительная явка на референдум по новой Конституции на 12:00 составила 37,54 %. Об этом сообщила член Центральной комиссии референдума РК Асель Жанабилова, передает BAQ.KZ.

В общем по стране на 12.00 часов получили бюллетени 4 677 595 граждан.

Согласно данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 12:00 часов явка граждан в регионах составила: в области Абай — 41,93%, в Акмолинской области — 44,66%, в Актюбинской области — 45,73%, в Алматинской области — 40,41%, в Атырауской области — 42,29%, в Западно-Казахстанской области — 36,59%, в Жамбылской области — 35,86%, в области Жетісу — 43,32%, в Карагандинской области — 42,95%, в Костанайской области — 37,10%, в Кызылординской области — 43,18%, в Мангистауской области — 34,57%, в Павлодарской области — 36,57%, в Северо-Казахстанской области — 41,64%, в Туркестанской области — 44,13%, в области Ұлытау — 36,59%, в Восточно-Казахстанской области — 42,88%, в городе Астана — 31,23%, в городе Алматы — 14,85%, в городе Шымкент — 42,59%.

Предварительная явка на референдуме на 10:00 составила 19,21%.

Ранее сообщалось, что в регионах на 07:00 приступили к голосованию 10 388 избирательных участка.

Для граждан Казахстана за границей будут работать 71 участок в 54 странах.

Референдум проводится в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева от 11 февраля 2026 года.