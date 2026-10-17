Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в шести городах Казахстана
17 октября жителям нескольких городов рекомендуют соблюдать меры предосторожности из-за возможного ухудшения качества воздуха.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
17 октября неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются в шести городах Казахстана, передаёт РГП «Казгидромет».
По прогнозу синоптиков, НМУ ожидаются в Актобе, Алматы, Костанае, Караганде, Темиртау и Астане.
Неблагоприятные метеорологические условия возникают при сочетании таких факторов, как штиль, слабый ветер, туман и температурная инверсия. Они препятствуют рассеиванию загрязняющих веществ и способствуют их накоплению в приземном слое атмосферы. В результате качество воздуха в населённых пунктах может ухудшиться.
В период НМУ жителям рекомендуют сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автомобильных дорог и других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам советуют отказаться от длительных прогулок.
Людям с хроническими заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистой системы и аллергией при выходе на улицу следует иметь при себе необходимые лекарства. Также рекомендуется ограничить физические нагрузки на открытом воздухе, а занятия спортом перенести в закрытые помещения.
Самое читаемое
- Токаев обсудил с главой ЮНЕСКО и представителем Еврокомиссии сотрудничество в науке и энергетике
- Пятерых моряков спасли с загоревшегося танкера в Чёрном море
- Казахстан и еще пять стран будут вместе изучать наследие Золотой Орды
- Во Франции с начала протестов старшеклассников задержали более 1 200 человек
- В Астане водитель автобуса получил срок за смертельный наезд на пешехода