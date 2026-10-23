Нефть добралась до пляжей ОАЭ: власти закрыли побережье
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В Объединённых Арабских Эмиратах временно закрыли все пляжи и прибрежные зоны эмирата Умм-эль-Кувейн. Причиной стал разлив нефти из танкера, последствия которого достигли берега. Неприятный запах почувствовали и жители соседних эмиратов, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщило Министерство по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ, утечку обнаружили с помощью системы экологического мониторинга.
Нефть распространилась до побережья Умм-эль-Кувейна, после чего власти приняли решение временно ограничить доступ к пляжам.
Что происходит на побережье
На пострадавших участках уже работают специальные службы. Их задача – остановить дальнейшее распространение нефти, очистить загрязнённые территории и уменьшить ущерб морской экосистеме.
Работы ведутся совместно с местными и федеральными властями.
При этом запах, связанный с происшествием, ощущался не только в Умм-эль-Кувейне, но и в Шардже и Аджмане.
В министерстве заверили, что зафиксированные запахи не представляют угрозы для здоровья населения.
Пока неизвестно, сколько нефти попало в воду и когда пляжи вновь откроют для посетителей. Власти продолжают следить за состоянием прибрежных районов и устранять последствия разлива.
Когда снова откроют пляжи
Конкретную дату открытия пляжей власти пока не называют. Решение примут по результатам исследований и оценки экологической обстановки.
Сейчас специалисты продолжают обследовать побережье, следить за распространением загрязнения и выяснять, насколько серьёзно разлив повлиял на окружающую среду.
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