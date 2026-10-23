Нефть добралась до пляжей ОАЭ: власти закрыли побережье

В Объединённых Арабских Эмиратах временно закрыли все пляжи и прибрежные зоны эмирата Умм-эль-Кувейн. Причиной стал разлив нефти из танкера, последствия которого достигли берега. Неприятный запах почувствовали и жители соседних эмиратов, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщило Министерство по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ, утечку обнаружили с помощью системы экологического мониторинга.

Нефть распространилась до побережья Умм-эль-Кувейна, после чего власти приняли решение временно ограничить доступ к пляжам.

Что происходит на побережье

На пострадавших участках уже работают специальные службы. Их задача – остановить дальнейшее распространение нефти, очистить загрязнённые территории и уменьшить ущерб морской экосистеме.

Работы ведутся совместно с местными и федеральными властями.

При этом запах, связанный с происшествием, ощущался не только в Умм-эль-Кувейне, но и в Шардже и Аджмане.

В министерстве заверили, что зафиксированные запахи не представляют угрозы для здоровья населения.

Пока неизвестно, сколько нефти попало в воду и когда пляжи вновь откроют для посетителей. Власти продолжают следить за состоянием прибрежных районов и устранять последствия разлива.

Когда снова откроют пляжи

Конкретную дату открытия пляжей власти пока не называют. Решение примут по результатам исследований и оценки экологической обстановки.

Сейчас специалисты продолжают обследовать побережье, следить за распространением загрязнения и выяснять, насколько серьёзно разлив повлиял на окружающую среду.