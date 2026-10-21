Нефть дорожает на фоне рисков перебоев с поставками

Нефть марки Brent утром 21 октября продолжила дорожать и поднялась выше 110 долларов за баррель, передает BAQ.KZ.

По данным торгов, стоимость декабрьских фьючерсов Brent находилась в районе 110,4–110,5 доллара за баррель. За день нефть прибавила примерно 1,5%. Накануне торги завершились на отметке 108,79 доллара.

В течение предыдущей сессии цена заметно колебалась: Brent поднималась почти до 112 долларов, после чего откатилась. Утром в среду котировки вновь пошли вверх. За последнюю неделю Brent прибавила более 4%, а за месяц – около 15%.

Почему нефть снова дорожает

Главная причина роста цен на нефть – опасения, что из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке могут возникнуть перебои с поставками.

Трейдеры особенно следят за Саудовской Аравией и маршрутами через Красное море и Ормузский пролив. Причина в том, что в последние недели там участились атаки на суда и объекты нефтяной инфраструктуры. Хуситы заявляли об ударах по объектам Saudi Aramco, а один из супертанкеров загорелся после столкновения с морской миной недалеко от Ормузского пролива. За две недели сообщалось как минимум о 18 атаках на суда.

Такие происшествия вызывают опасения, что пожар или повреждение нефтяного терминала, трубопровода либо танкера может временно остановить добычу или перевозку нефти. А если на мировой рынок поступает меньше сырья, цена на него растет.