Дорогая нефть — больше доходов? Что может выиграть Казахстан

Высокие цены на нефть могут увеличить экспортные доходы Казахстана и поступления в Национальный фонд, а также поддержать тенге. Но выгода зависит не только от стоимости барреля: важны объёмы продаж и возможность доставить нефть покупателям, передает BAQ.KZ.

Экономист Айбар Олжай и эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов объяснили, почему подорожание нефти не превращается автоматически в такой же рост доходов страны.

Почему цены в новостях отличаются от цен реальных поставок

На нефтяном рынке нет одной цены для всех продавцов. Стоимость зависит от сорта нефти, срока и места поставки, а также расходов на перевозку.

Кроме того, биржевая котировка и цена конкретной партии – разные показатели. Фьючерс – это контракт на поставку в будущем. Нефть, которая уже доставлена в порт и доступна покупателю, может стоить иначе.

По словам Олжаса Байдильдинова, сейчас эта разница особенно заметна:

«Сейчас наблюдается существенный ценовой разрыв. Возьмем, к примеру, ситуацию в Азии. Если следить за новостями, можно увидеть, что фактическая стоимость нефти, уже находящейся в порту, достигла 150 долларов за баррель. При этом фьючерсы сейчас стоят около 110 долларов, точнее – 105–110 долларов. Но нефть, которая уже доставлена в порт и ожидает покупателя, стоит совершенно других денег», – пояснил эксперт.

Байдильдинов связывает ситуацию с трудностями доставки. Когда поставки становятся менее надёжными, покупатели могут платить больше за нефть, которую можно получить без длительного ожидания. Одновременно растут расходы на перевозку и страхование.

Это влияет и на казахстанскую экспортную смесь CPC Blend. По оценке эксперта, в условиях ограниченного предложения её стоимость на европейском рынке может превышать биржевые ориентиры.

Однако вся разница в цене не становится дополнительным заработком экспортёра: часть выручки уходит на доставку и сопутствующие расходы.

Получит ли государство больше денег

По оценке Айбара Олжая, высокая средняя цена нефти может увеличить доходы нефтедобывающих компаний и налоговые поступления государству. Но стоимость барреля в отдельный день не показывает, сколько страна заработает за год.

Если нефть ненадолго подорожала, а затем снова подешевела, эффект будет отличаться от ситуации, когда высокие цены сохраняются несколько месяцев.

Поэтому экономист предлагает смотреть прежде всего на среднегодовой показатель. При его росте могут увеличиться поступления от налогов на прибыль и добычу, а также других платежей нефтяного сектора.

При этом экспортная выручка компаний и доходы государства – не одно и то же. Нельзя считать, что вся сумма от продажи нефти поступает в бюджет или Национальный фонд.

Олжай подчёркивает, что строить бюджетные расчёты на максимальных котировках рискованно:

«Хотя нам, конечно, выгодно, чтобы нефть стоила дорого, мы никогда не закладываем в бюджет ее максимальную стоимость. Потому что цены на нефть могут меняться. Мы не берем за основу высокую цену нефти при формировании бюджета», – отметил экономист.

Может ли укрепиться тенге

Дорогая нефть может поддержать национальную валюту через продажи экспортной выручки.

Как объясняет Айбар Олжай, нефтяные компании получают валютную выручку, а налоги платят в тенге. Для этого они обменивают часть валюты. Такие операции могут поддерживать спрос на тенге.

Но это не означает, что после каждого повышения нефтяных котировок доллар обязательно подешевеет. На обменный курс влияют и другие экономические обстоятельства.

Поэтому рост цен на нефть – фактор поддержки тенге, а не гарантия его укрепления до определённой отметки.

Почему дорогую нефть ещё нужно суметь продать

Для Казахстана важна бесперебойная работа экспортных маршрутов. Один из них – система Каспийского трубопроводного консорциума, или КТК, по которой нефть поступает к черноморскому побережью для дальнейшей отправки танкерами.

Олжас Байдильдинов предупреждает: при сокращении поставок страна может недополучить доходы даже на дорогом рынке.

«Сейчас ситуацию осложняет обстановка в районе Ормузского пролива. А если атакам подвергнется КТК, рост мировых цен на нефть нам существенно не поможет. Потому что мы будем вынуждены поставлять меньше нефти, чем раньше», – пояснил эксперт.

Иными словами, высокая цена помогает только в том случае, если нефть удаётся добыть, отгрузить и доставить покупателю. Если объёмы продаж сокращаются, подорожание может лишь компенсировать часть потерь.

По словам Байдильдинова, дополнительные сложности создают риски танкерных перевозок в Чёрном море. Они влияют на готовность судовладельцев работать на маршруте и на стоимость доставки.

Как долго могут сохраняться высокие цены

Байдильдинов считает, что рассчитывать на длительное сохранение нынешних котировок преждевременно. Снижение напряжённости на Ближнем Востоке и восстановление поставок могут привести к удешевлению нефти.

«Если завтра в Персидском заливе удастся достичь какого-либо перемирия и поставки нефти возобновятся, думаю, цена снизится до 80–90 долларов за баррель. То есть нефть существенно подешевеет», – считает эксперт.

Это условный прогноз: он зависит от развития ситуации и не означает, что цена обязательно опустится до указанного уровня.

По мнению Байдильдинова, при нормализации обстановки в Чёрном море может сократиться и ценовая надбавка на казахстанскую нефть.

Таким образом, для оценки выгоды Казахстана недостаточно следить только за котировками. Нужно учитывать, сколько нефти страна фактически продаёт, по каким ценам и во сколько обходится её доставка.