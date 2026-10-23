Нефть взлетела выше 114 долларов

Мировые рынки завершили непростую неделю. Нефть Brent подорожала до $114 за баррель на фоне опасений из-за войны с Ираном, а американские технологические компании столкнулись с масштабной распродажей акций. Под давлением оказалась и NVIDIA.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные торгов 22 и 23 октября.

Почему дорожает нефть

В пятницу стоимость нефти Brent, которая служит международным ориентиром для нефтяного рынка, выросла на 0,8% и достигла $114,02 за баррель.

Американская нефть прибавила 1,1%, подорожав до $100,60.

Цены находятся вблизи максимальных значений с мая 2026 года. Еще в начале октября Brent стоила менее $97 за баррель.

Только за четверг ее стоимость выросла на 4%.

Главная причина роста связана с неопределенностью вокруг войны с Ираном. Инвесторы опасаются, что конфликт продолжит мешать нормальной работе нефтяной отрасли и поставкам энергоресурсов.

Для Казахстана, который экспортирует нефть, изменение мировых цен имеет непосредственное значение. Более дорогая нефть может увеличить экспортную выручку, хотя фактические поступления зависят от объемов поставок, условий контрактов и расходов нефтяных компаний.

Акции NVIDIA потеряли 4,4%

Параллельно с подорожанием нефти инвесторы начали активно продавать акции компаний, связанных с искусственным интеллектом.

По итогам торгов в четверг бумаги NVIDIA подешевели на 4,4%.

Компания занимает первое место на американском фондовом рынке по общей стоимости, поэтому изменение цены ее акций заметно влияет на динамику индекса S&P 500.

Снижение произошло на фоне первого визита главы NVIDIA Дженсена Хуанга в Астану 23 октября. В Казахстане он познакомился с местными разработками в области искусственного интеллекта, встретился со стартаперами и студентами, а ему представили проекты развития вычислительной инфраструктуры.

При этом падение акций NVIDIA связано с общей ситуацией на технологическом рынке, а не с поездкой ее руководителя в Казахстан.

Инвесторы опасаются слишком дорогого искусственного интеллекта

За последние годы компании вложили огромные средства в строительство дата-центров, закупку графических процессоров и разработку моделей ИИ.

Теперь инвесторов беспокоит, насколько быстро эти расходы окупятся.

Дополнительное давление создает высокая стоимость заемных средств. Строительство вычислительных центров требует крупных инвестиций, часть которых компании привлекают в долг.

Даже рост доходов технологических гигантов перестал убеждать всех инвесторов в том, что их акции должны продолжать дорожать.

Особенно заметно это проявилось в динамике нескольких компаний.

Акции Meta Platforms, которой принадлежат Facebook и Instagram, упали на 7%. Компания отчиталась о выручке выше ожиданий аналитиков, но ее прибыль оказалась слабее прогнозов.

Meta сообщила о планах создать новый класс акций для привлечения средств на проекты искусственного интеллекта и другие расходы.

Компания CoreWeave, которая закупает графические процессоры NVIDIA и предоставляет вычислительные мощности клиентам, потеряла 10,1%. Инвесторы обеспокоены ее долговой нагрузкой.

Бумаги Tesla подешевели на 3,1%. Прибыль компании превысила ожидания, но выручка оказалась ниже прогнозируемой.

Американский технологический рынок пережил резкое падение

В четверг, 22 октября, индекс S&P 500 снизился на 1,2%. Это стало его худшим дневным результатом с июля.

Технологический Nasdaq потерял сразу 2,6%.

При этом падение затронуло прежде всего крупнейшие технологические компании. Большинство остальных акций на американском рынке выросло.

Промышленный индекс Dow Jones даже прибавил менее 0,1%.

Такая разница показывает, насколько сильно динамика нескольких технологических гигантов влияет на состояние американского фондового рынка.

Что происходит на биржах Европы и Азии

В пятницу европейские фондовые индексы начали торги снижением.

Германский DAX потерял 0,4%, французский CAC 40 опустился на 0,6% до 7 765,74 пункта, британский FTSE 100 снизился на 0,4% до 10 685,86 пункта.

На азиатских площадках ситуация оказалась неоднозначной.

Японский Nikkei 225 потерял 0,3%, завершив торги на отметке 62 693,16 пункта.

Южнокорейский Kospi, напротив, восстановился после утреннего снижения и вырос на 0,3% до 5 550,30 пункта.

Гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%, достигнув 23 093,37 пункта. Шанхайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,9% до 3 690,48 пункта.

Австралийский S&P/ASX 200 практически не изменился и находился на уровне 8 795,20 пункта.

Почему инвесторы начали покупать гособлигации США

На фоне падения технологических акций вырос спрос на американские государственные облигации, которые многие инвесторы рассматривают как более надежный инструмент.

Доходность десятилетних казначейских облигаций США в четверг снизилась с 5,13% до 4,97%. Ранее в октябре она превышала 5,30%.

Снижение доходности означает, что спрос на эти бумаги вырос.

При этом американская экономика продолжает подавать неоднозначные сигналы. Число новых заявок на пособия по безработице оказалось ниже ожиданий экономистов, что может свидетельствовать об устойчивости рынка труда.

Одновременно инвесторов беспокоят высокая инфляция, государственный долг США и значительные расходы на его обслуживание.

Проблемы с государственными финансами наблюдаются и в других развитых странах. Во Франции протесты из-за стоимости жизни усилили давление на правительство, от которого требуют увеличить расходы.

Что происходит с долларом и евро

На валютном рынке в пятницу доллар укрепился по отношению к японской иене.

Американская валюта подорожала со 156,77 до 156,93 иены.

Евро, напротив, снизился с $1,1218 до $1,1203.

На мировых рынках одновременно действуют несколько факторов. Рост стоимости нефти поддерживает энергетический сектор, высокие процентные ставки затрудняют финансирование крупных технологических проектов, а неопределенность вокруг войны с Ираном заставляет инвесторов осторожнее оценивать риски.

Для Казахстана наиболее заметными событиями остаются подорожание нефти и изменение настроений вокруг искусственного интеллекта, отрасли, в развитие которой страна намерена вкладывать значительные ресурсы.