Нефтяной танкер загорелся в Оманском заливе и потерял ход. Об инциденте сообщили Военно-морские силы Ирана. Об этом передаёт иранская государственная телерадиокомпания IRIB.

В связи с произошедшим иранские военные призвали торговые суда координировать свои действия с вооружёнными силами страны, чтобы обеспечить безопасный проход.

В ВМС Ирана также заявили, что полностью контролируют судоходство в Ормузском проливе и прилегающих районах Оманского залива.

Другие подробности происшествия, в том числе информация о причинах возгорания и состоянии экипажа, не приводятся.