Нефтяной танкер загорелся в Оманском заливе и потерял ход
ВМС Ирана призвали торговые суда координировать проход с военными для обеспечения безопасности судоходства.
18 Октября 2026, 09:29
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18 Октября 2026, 09:2918 Октября 2026, 09:29
106Фото: IRIB
Нефтяной танкер загорелся в Оманском заливе и потерял ход. Об инциденте сообщили Военно-морские силы Ирана. Об этом передаёт иранская государственная телерадиокомпания IRIB.
В связи с произошедшим иранские военные призвали торговые суда координировать свои действия с вооружёнными силами страны, чтобы обеспечить безопасный проход.
В ВМС Ирана также заявили, что полностью контролируют судоходство в Ормузском проливе и прилегающих районах Оманского залива.
Другие подробности происшествия, в том числе информация о причинах возгорания и состоянии экипажа, не приводятся.