Нефтяные артерии Казахстана станут мощнее: КМГ и CNPC готовят расширение

Казахстан и Китай планируют увеличить пропускную способность двух нефтепроводов. По плану один сможет транспортировать до 15 млн тонн нефти в год, второй – до 20 млн тонн. Компании «КазМунайГаз» и CNPC уже приняли решение о подготовке проектной документации, передаёт BAQ.KZ.

Речь идёт о нефтепроводах Кенкияк – Атырау и Кенкияк – Кумколь.

Мощность первого планируют довести до 15 млн тонн нефти в год, второго – до 20 млн тонн.

Расширение необходимо, чтобы обеспечить нефтью Шымкентский нефтеперерабатывающий завод. Его мощности к 2030 году планируют увеличить вдвое – с 6 до 12 млн тонн переработки ежегодно.

Проще говоря, заводу потребуется больше сырья, а существующую трубопроводную инфраструктуру хотят подготовить к растущим объёмам транспортировки.

Эти планы обсудили в Астане председатель правления «КазМунайГаза» Асхат Хасенов и президент китайской China National Petroleum Corporation (CNPC) Чжоу Синьхуай.

По итогам встречи стороны приняли решение разработать проектную документацию для расширения обоих нефтепроводов.

При этом сроки завершения работ и стоимость проектов пока не названы.

Помимо трубопроводов, компании обсудили добычу газа в Актюбинской области и дальнейшую разведку нефтяных месторождений в Кызылординской области.