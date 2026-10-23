Нельзя довольствоваться прошлыми успехами – Токаев о предстоящих задачах Казахстана

Казахстану нельзя ограничиваться уже достигнутыми результатами: впереди остаются задачи, требующие новых решений и усилий со стороны государственных органов. Об этом Президент Касым-Жомарт Токаев заявил в выступлении, посвящённом Дню Республики, передаёт BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что за годы Независимости страна добилась значительных успехов, однако обострение международной конкуренции и новые вызовы требуют постоянного движения вперёд.

«Есть такая народная мудрость: «Егемен елдің еңсесі – биік» («У суверенного государства – высокий дух»). Благодаря Независимости мы добились больших успехов в различных сферах. Поэтому мы обязаны беречь мир в стране и самоотверженно трудиться ради укрепления нашей государственности. Сегодня я напомнил о некоторых наших достижениях. Однако в условиях современных вызовов и обостряющейся конкуренции недопустимо довольствоваться прошлыми успехами. Нам предстоит еще многое сделать. Мы признаем имеющиеся недостатки и упущения. Правительство, депутаты и государственные служащие должны приложить все усилия для их устранения. Подробно приоритетные задачи и планы развития государства я представлю на следующей неделе в Послании народу Казахстана».

Таким образом, Президент сообщил, что уже на следующей неделе представит новое Послание народу Казахстана, в котором обозначит приоритеты и дальнейшие планы развития страны.

Отдельно Токаев остановился на значении общественного единства, патриотизма и уважения к истории. По его словам, устойчивое развитие невозможно без соблюдения закона, общественного согласия и ответственного отношения граждан к будущему страны.

«Необходимо глубоко укоренять ценности патриотизма, трудолюбия, созидания, взаимного уважения и милосердия, а также формировать в нашем обществе обновленную этику. Вам хорошо известно о нынешней международной ситуации, в том числе о последних событиях, происходящих в развитых странах. Несомненно, без обеспечения Закона и Порядка, поддержания мира и гармонии невозможно достичь прогресса и, в конечном итоге, сохранить наше единство. Убежден, что сплоченность общества и синергия усилий ради общих интересов позволят нам преодолеть любые вызовы и достичь всех поставленных целей».

Говоря о Дне Республики, Президент напомнил, что суверенитет и независимость остаются главными ценностями страны.

Он также призвал сохранять память о людях, которые боролись за свободу Казахстана, и объективно оценивать историческое прошлое.

По словам главы государства, история страны складывается не только из преодолённых трудностей, но и из великих побед, богатого наследия и традиций, которые необходимо передавать следующим поколениям.