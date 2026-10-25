Немецкая контрразведка выпустила настольную игру о шпионах для поиска сотрудников

Контрразведка Германии разработала настольную игру о шпионаже, чтобы познакомить граждан с работой спецслужбы и привлечь новых сотрудников. Игра «Alarmstufe: Rot» («Красный уровень тревоги») создана совместно с издательством Hidden Games и представлена на выставке настольных игр в Эссене. Как сообщает BILD, игра рассчитана на участников старше 14 лет.

До шести человек должны расследовать загадочную смерть инженера, работавшего над секретными инфраструктурными проектами. По ходу игры участники изучают улики, расшифровывают сообщения и выясняют, связана ли произошедшая трагедия со шпионажем и угрозами национальной безопасности.

В немецком Федеральном ведомстве по охране конституции объяснили, что проект должен не только рассказать о работе контрразведки, но и заинтересовать потенциальных кандидатов в трудоустройстве. Ранее немецкие ведомства уже выпускали компьютерные игры, посвящённые радикализации молодёжи в интернете и угрозам экстремизма.