«Необходимо навести порядок»: Бектенов высказался о качестве дорог

В Казахстане пересматривают стандарты строительства дорог и оценки их состояния. Премьер-министр Олжас Бектенов потребовал усилить контроль за подрядчиками и расходованием бюджетных средств, чтобы новые дороги не становились проблемой для водителей. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Шымкент, передаёт BAQ.KZ.

Дороги должны строить по новым стандартам

По словам главы Правительства, сейчас специальная рабочая группа пересматривает требования к строительству дорог. Особое внимание уделяют региональным и межрайонным трассам, состояние которых вызывает нарекания.

«Президент поставил задачу – улучшить качество автодорог международного и местного значений. Сейчас специально создана Правительственная рабочая группа, которая пересматривает систему стандартов строительства дорог и оценки их состояния. Необходимо навести порядок в этой отрасли, исключить причины неудовлетворительного состояния региональных и межрайонных дорог. Акиматы на местах через тотальный контроль и цифровизацию должны обеспечить эффективность вкладываемых бюджетных средств. Для Шымкента с учетом роста города также важно сразу строить дороги по новым современным технологиям качества и безопасности», – заявил Олжас Бектенов.

Премьер также потребовал усилить контроль за инфраструктурными проектами, в том числе за работой строительных компаний.

Развязка за 8,5 млрд тенге: что уже готово

В Шымкенте Бектенов проверил строительство транспортной развязки на пересечении проспекта Бәйдібек би и улицы Қ. Төлеметова.

Проект стоимостью 8,5 млрд тенге предусматривает четырёхполосную развязку, эстакаду длиной около 550 метров, путепровод протяжённостью более 180 метров и три подземных пешеходных перехода.

Основные строительные работы уже завершены, движение по верхнему уровню открыто. Нижний уровень планируют закончить до конца 2026 года.

Для Шымкента новые транспортные решения особенно важны. По данным акимата, ежедневно в город въезжает до 140 тысяч автомобилей, причём около 80 тысяч из них следуют транзитом.

За последние три года в мегаполисе заасфальтировали 1,8 тысячи километров дорог. В акимате утверждают, что сейчас 95% городской дорожной сети находится в хорошем состоянии.

Заводы расширяются, аэропорт ждёт новая полоса

Во время поездки премьер посетил и промышленные предприятия Шымкента.

Завод Wan Sheng Ceramic в этом году вышел на полную мощность – 12–13 млн квадратных метров керамогранита ежегодно. Около 40% продукции отправляется на экспорт в страны СНГ.

Другой завод, Asia Trafo, выпускает силовые трансформаторы и другое оборудование для энергетики. По данным предприятия, его мощности позволяют покрывать до 90% потребности Казахстана в основных видах подстанционного оборудования напряжением до 500 кВ.

Бектенов поручил профильным министерствам и акимату помочь предприятиям с дальнейшим расширением производства.

Кроме того, в Шымкенте продолжается реконструкция аэропорта. Проект стоимостью 46,1 млрд тенге предусматривает строительство второй взлётно-посадочной полосы и рулёжных дорожек. Завершить работы планируют в 2027 году.