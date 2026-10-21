Необычная солнечная станция появится в Кызылорде

В Кызылорде начали строительство первой в области солнечной электростанции с системой накопления энергии. В отличие от обычных солнечных станций, здесь предусмотрена возможность сохранять выработанное электричество и отдавать его позднее. В дальнейшем мощность объекта планируют увеличить до 50 мегаватт.

Строительством занимается компания Orda Power. Проект реализуется с участием турецкой стороны. Старт работам дали 21 октября, накануне Дня Республики.

Главная особенность станции заключается в системе накопления электроэнергии. Она позволяет сохранять часть выработанной солнечными панелями энергии для последующей подачи в сеть. Это особенно актуально в часы, когда солнечного света недостаточно.

При этом начальную мощность станции, емкость накопителя и сроки завершения строительства пока не назвали. Известно, что в перспективе мощность объекта хотят довести до 50 мегаватт.

Сколько солнечных станций уже работает в регионе

Сейчас в Кызылординской области действуют 11 солнечных электростанций общей мощностью 151 мегаватт.

В дальнейшем планируется запуск еще семи станций совокупной мощностью более 225 мегаватт.

Два таких объекта уже начали строить в Аральском и Жанакорганском районах. Их заявленная мощность составляет 30 мегаватт. В сообщении акимата не уточняется, идет ли речь о мощности каждой станции или двух объектов вместе.

Что происходит с энергетикой области

На церемонии начала строительства аким области Мурат Ергешбаев рассказал о других энергетических проектах региона.

В прошлом году в Кызылорде запустили новую теплоэлектроцентраль, построенную при участии турецкой компании Aksa Energy.

По словам акима, запуск ТЭЦ позволил полностью покрыть потребности жителей области в электроэнергии и направлять часть выработки в другие регионы.

Параллельно ведется проектирование парогазовой установки мощностью 1100 мегаватт. Стоимость этого проекта оценивается в 1,5 трлн теңге. Он направлен на развитие энергетической инфраструктуры южных регионов и предотвращение дефицита электроэнергии.

В церемонии начала строительства солнечной станции приняли участие посол Турции в Казахстане Мустафа Капуджу, генеральный директор Orda Power Гультекин Йигит, исполняющий обязанности прокурора области, инвестиционный омбудсмен Нурболат Дуйсенбаев, государственные и общественные деятели Бакберген Досманбетов и Бигали Каюпов.