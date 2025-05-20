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Несколько автобусных маршрутов изменят схемы движения в Астане

Пассажиров просят учитывать временные изменения.

Сегодня, 08:10
АВТОР
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Несколько автобусных маршрутов изменят схемы движения в Астане Сегодня, 08:10
Сегодня, 08:10
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Жителям и гостям столицы стоит быть внимательнее при передвижении по городу - в Астане временно изменены маршруты нескольких автобусных линий. Об этом сообщила транспортная компания "City Transportation Systems", передает BAQ.KZ.

Согласно официальной информации, временные корректировки коснулись маршрутов №№ 15, 15A, 26, 35, 54, 60, 314. 

Подробности о новых схемах движения пока уточняются, однако в CTS настоятельно рекомендуют заранее планировать поездки, особенно в часы пик.

Ранее мы сообщали, что дополнительные автобусы запустят для жителей Астаны.

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