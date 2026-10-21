Несогласие с решением суда не повод наказать судью: глава Высшего судебного совета объяснил разницу
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Проиграли дело в суде и считаете решение несправедливым? Жаловаться на судью в Высший судебный совет в таком случае бесполезно. Председатель совета Дмитрий Малахов объяснил, что несогласие с решением суда не делает судью виноватым. Решение нужно обжаловать в суде, а наказать судью можно только по другим, отдельным основаниям.
С такими просьбами люди часто приходят на личный прием к Малахову. Одни не согласны с решением суда, другие недовольны тем, как судья вел процесс, третьи прямо просят наказать судью.
Малахов объясняет им, что это две разные истории.
Первая, когда человек не согласен с самим решением. Тогда его нужно обжаловать, то есть оспорить в порядке, который предусмотрен законом. Сам факт, что решение кому-то не понравилось, не значит, что судья нарушил закон.
Вторая, когда речь идет о наказании судьи. Для этого в законе прописаны свои основания и свой порядок. Это не продолжение спора о том, кто прав в деле.
При этом сам Высший судебный совет не может вмешиваться в правосудие и проводить служебные проверки судей. Так работает конституционный принцип независимости судей, о котором Малахов напоминает заявителям.
Попасть на прием к председателю совета можно каждый день, очно или онлайн. За 10 месяцев 2026 года он принял 256 человек, среди них 41 судью.
Самое читаемое
- В Шымкенте будут перерабатывать до 10 тысяч тонн старых шин в год
- В Астане изменили схемы движения 12 автобусных маршрутов
- Какой будет зима в Казахстане: синоптики представили предварительный прогноз
- В область Абай стянули полицейских из других регионов
- Глава государства обсудил с председателем CNMC строительство медеплавильного завода в области Абай