Незаконное использование природных ресурсов выявили у реки Қаратал

С начала года в области Жетысу сотрудники природоохранной полиции выявили и пресекли 49 нарушений природоохранного законодательства, передает BAQ.KZ.

Один из последних рейдов прошел в прибрежной зоне реки Қаратал недалеко от Талдыкоргана. Сотрудники департамента полиции области совместно с инспектором природоохранной полиции проверили территорию на предмет незаконного использования природных ресурсов.

Во время рейда были обнаружены трактор LiuGong и грузовой автомобиль Shacman, которые, по данным полиции, были задействованы в противоправной деятельности.

По этому факту собраны необходимые материалы. Их направят в уполномоченные органы для принятия процессуального решения.

В полиции отмечают, что подобные рейды проводят не только для выявления нарушителей, но и для защиты природных ресурсов региона. Проверки в области Жетысу продолжаются.