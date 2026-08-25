Незаконное использование природных ресурсов выявили у реки Қаратал
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
С начала года в области Жетысу сотрудники природоохранной полиции выявили и пресекли 49 нарушений природоохранного законодательства, передает BAQ.KZ.
Один из последних рейдов прошел в прибрежной зоне реки Қаратал недалеко от Талдыкоргана. Сотрудники департамента полиции области совместно с инспектором природоохранной полиции проверили территорию на предмет незаконного использования природных ресурсов.
Во время рейда были обнаружены трактор LiuGong и грузовой автомобиль Shacman, которые, по данным полиции, были задействованы в противоправной деятельности.
По этому факту собраны необходимые материалы. Их направят в уполномоченные органы для принятия процессуального решения.
В полиции отмечают, что подобные рейды проводят не только для выявления нарушителей, но и для защиты природных ресурсов региона. Проверки в области Жетысу продолжаются.
Самое читаемое
- Изменится порядок аттестации педагогов: что учителям нужно знать с 1 сентября
- Что изменится для водителей старше 65 лет в Казахстане с 25 августа
- Казахстан представят девять таеквондисток на турнире в Тайюане
- Рыбакина может стать первой ракеткой мира, даже не сыграв на US Open
- В Алматы до 1 сентября частично ограничат движение по проспекту Абая