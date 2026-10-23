Ни камер, ни ограждений: в Казахстане остановили работу 21 таможенного склада

В Казахстане приостановили деятельность 21 склада временного хранения грузов после проверки транспортной прокуратуры. Выяснилось, что часть складов не соответствовала обязательным требованиям. На некоторых объектах отсутствовали видеонаблюдение, ограждения и даже контрольно-пропускные пункты.

Нарушения выявили во время анализа соблюдения таможенного законодательства по всей стране, сообщили в Главной транспортной прокуратуре.

Что обнаружили прокуроры

Проверка показала, что ряд складов временного хранения работал с нарушениями требований, предъявляемых к таким объектам.

Среди выявленных недостатков отсутствие железнодорожных путей, твердого бетонного покрытия, контрольно-пропускных пунктов, камер видеонаблюдения и ограждений.

Все эти требования связаны с организацией хранения и контроля товаров, находящихся под таможенным надзором.

По акту прокурорского надзора работу складов приостановили. В отношении владельцев составили 23 административных материала.

Что будет дальше

После выявленных нарушений Комитет государственных доходов направил территориальным подразделениям рекомендации по организации контроля за складами временного хранения.

Такие склады предназначены для размещения товаров до завершения необходимых таможенных процедур. От их работы зависят сохранность грузов, скорость их оформления и дальнейшая перевозка.

В прокуратуре сообщили, что надзор за соблюдением таможенного законодательства продолжится.