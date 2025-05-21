Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка выступило с официальным заявлением, опровергнув распространяемую в соцсетях информацию о якобы полном списании всех кредитов, оформленных мошенническим путем, передает BAQ.KZ. Как подчеркнули в ведомстве, подобные заявления не соответствуют действительности и вводят граждан в заблуждение. Агентство настоятельно рекомендует населению доверять исключительно официальным источникам информации.

Списание долгов действительно предусмотрено, однако только при определенных условиях. С 20 августа 2024 года вступило в силу правило, по которому банки и микрофинансовые организации обязаны приостанавливать начисление процентов и претензионную работу по кредитам, которые стали предметом расследования в рамках дел о мошенничестве. Однако полное освобождение заемщика от обязательств возможно только при наличии решения суда, подтверждающего, что кредит был оформлен без его участия. Дополнительная защита предусмотрена для граждан, оформивших добровольный отказ от получения займов - с 1 сентября текущего года вступает в силу норма, обязывающая кредиторов списывать кредиты, выданные в этот период.

Параллельно с этим в стране продолжается разработка дополнительных мер по защите потребителей финансовых услуг. Депутатами предложен ряд законодательных поправок, направленных на предотвращение мошенничества. Среди них - введение 24-часового "периода охлаждения" перед выдачей онлайн-займов, запрет на оформление первого кредита без личного присутствия клиента, а также необходимость получения подтверждения от социально уязвимых категорий граждан перед заключением договора займа.

Одновременно усиливаются функции Антифрод-центра Национального Банка. К его системе планируется подключить операторов сотовой связи, правоохранительные и специальные органы. Это позволит в режиме реального времени выявлять мошеннические схемы, блокировать подозрительные номера и транзакции, а также ограничивать доступ к финансовым услугам для лиц, внесенных в "черный список".

Также предусмотрены меры в сфере связи: планируется ввести лимит на количество SIM-карт, усилить биометрическую идентификацию абонентов и установить жесткий контроль над SIM-боксами - оборудованием, которое нередко используется в мошеннических операциях.

Все эти изменения включены в проект закона о развитии финансового рынка и защите прав потребителей финансовых услуг, который в настоящее время находится на рассмотрении в Сенате Парламента. Нововведения призваны не только усилить защиту казахстанцев от финансовых преступлений, но и повысить доверие к системе в целом.