Новое видео известного тревел-блогера о Казахстане взорвало соцсети

Около 40 млн просмотров за сутки, более 40 тысяч комментариев и 465 тысяч репостов — так пользователи соцсетей отреагировали на новое видео казахстанского тревел-блогера Дастана Мухамедрахима. Он присоединился к вирусному тренду под песню Training Season певицы Dua Lipa, но вместо привычных кадров Астаны показал в ролике весь Казахстан.

Видео начинается на станции столичного ЛРТ. Дастан стоит рядом с поездом, а затем бежит вслед за ним. Но дальше зрителей ждёт неожиданный поворот: столичные пейзажи сменяются кадрами из разных уголков страны. В ролике собраны впечатляющие виды казахстанской природы — скалы, каньоны, горные вершины и цветущие поля. Эти кадры блогер снимал во время своих путешествий по стране. В итоге популярный тренд превратился в короткое визуальное путешествие по Казахстану.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dastan Mukhamedrakhim (@bydastann)

Дастан Мухамедрахим известен своими кинематографичными видео о природе и туристических местах страны. В его блоге можно увидеть не только известные достопримечательности, но и малоизученные уголки Казахстана. Он делает ставку на выразительные панорамы, игру цвета, движение камеры и музыку — его ролики больше напоминают короткометражные фильмы, чем обычные туристические обзоры.

В этот раз блогер использовал популярный формат, чтобы показать разнообразие казахстанских пейзажей и напомнить, насколько разной может быть природа страны. В 2026 году Мухамедрахим стал победителем международной премии WIBA Awards в номинации «Лучший тревел-блогер» и вошёл в рейтинг Forbes Kazakhstan «30 до 30».