Новые ТЭЦ появятся в Астане.
В Астане продолжается реализация проектов по опережающему развитию инфраструктуры. О строительстве и вводе в эксплуатацию объектов жизнеобеспечения на свое странице в Instagram сообщил аким столицы Женис Касымбек, передает BAQ.KZ.
По его словам, в городе ведется работа по увеличению тепловых и электрических мощностей, а также развитию системы водоснабжения.
- В столице для опережающего развития инфраструктуры строим ряд объектов систем жизнеобеспечения. Они позволяют городу увеличить тепловые и электрические мощности, а также объемы водоснабжения, — написал аким.
Ранее в Астане были построены и введены в эксплуатацию третья насосно-фильтровальная станция питьевой воды (НФС-3), газовые тепловые станции, электрическая подстанция и ряд других объектов.
Ввод новых тепловых источников позволил увеличить мощность тепловой системы города на 34%, сформировав профицит в 500 Гкал/час. Как отметил аким, текущий отопительный сезон проходит в штатном режиме: при температуре воздуха минус 20 градусов профицит тепла составляет порядка 1500 Гкал/час.
Для сохранения и наращивания тепловых мощностей в столице строится новая газовая тепловая станция "Тельмана" мощностью 710 МВт. Реализация проекта обеспечит централизованным теплоснабжением застройку в районах ЖК "Багыстан", жилого массива "Тельмана" и пр. Улы Дала. Использование природного газа позволит улучшить экологическую обстановку и снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха.
Кроме того, в Астане начата подготовка к расширению ТЭЦ-2, а также ведется проектирование второй очереди ТЭЦ-3.
