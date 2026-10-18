Новый футбольный стадион строят в Актобе

Накануне матча «Актобе» — «Ордабасы» аким Актюбинской области Асхат Шахаров с президентом Казахстанской федерации футбола Маратом Омаровым посетили строительную площадку нового стадиона.

Представитель подрядной организации проинформировал о ходе строительства, текущих этапах работ и технических особенностях проекта.

Также Марат Омаров посетил крытый футбольный манеж — уникальный для западного Казахстана спортивный объект, который позволяет проводить тренировки круглый год, независимо от погодных условий. В 2024 году манеж был представлен Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

В Актюбинской области продолжается работа по развитию спортивной инфраструктуры, расширению возможностей для занятий физической культурой и популяризации здорового образа жизни. Эти задачи реализуются в рамках исполнения поручений Главы государства по развитию массового спорта и повышению доступности спортивных объектов.

Строительство нового стадиона и дальнейшее развитие футбольной инфраструктуры региона направлены на поддержку отечественного футбола, создание условий для подготовки молодых спортсменов и вовлечение подрастающего поколения в регулярные занятия спортом.