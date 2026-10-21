Новый мост, больница и дороги: какие крупные проекты реализуют в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске строят новый мост через Иртыш, многопрофильную больницу и реконструируют роддом. Кроме того, уже 25 октября в городе планируют частично открыть обновлённую транспортную развязку. На четыре крупных проекта выделили 105,7 млрд тенге дополнительного финансирования, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Правительство РК.

Новый мост через Иртыш построят к 2029 году

Один из самых крупных проектов – продление улицы Серикбаева и строительство нового моста через Иртыш. На эти работы в 2026 году дополнительно направили 55 млрд тенге.

Проект предусматривает строительство шестиполосной дороги протяжённостью 2,3 километра и моста длиной почти 835 метров. На нём оборудуют пешеходные и велосипедные дорожки, установят видеонаблюдение и предусмотрят очистные сооружения.

Новый мост соединит центр Усть-Каменогорска с левым берегом и позволит перераспределить транспортные потоки.

Сейчас действующий Иртышский мост ежедневно пропускает более 80 тысяч автомобилей. Власти рассчитывают, что появление ещё одного перехода поможет снизить нагрузку на него.

Завершить строительство планируют в 2029 году.

Больница на 300 мест: строительство завершено на 28%

В 19-м жилом районе Усть-Каменогорска продолжается строительство многопрофильной больницы на 300 коек. Она должна заменить действующие мощности областной больницы.

На строительство дополнительно выделили 33,3 млрд тенге.

Площадь нового медицинского комплекса составит 42,5 тысячи квадратных метров. Здесь разместят отделения хирургии, травматологии, кардиологии, нейрохирургии, инсультный центр и другие подразделения.

Больница будет состоять из пяти специализированных блоков, соединённых двумя переходными галереями. По расчётам, ежегодно она сможет обслуживать до 13,6 тысячи пациентов.

Сейчас готовность объекта составляет 28%. Закупка медицинского оборудования уже завершена, на строительной площадке продолжаются земляные и бетонные работы.

Открыть больницу планируют до конца 2027 года.

Роддом почти готов: сможет принимать ещё 2 тысячи родов в год

В Усть-Каменогорске также завершается реконструкция родильного дома Центра матери и ребёнка.

В 2026 году на эти работы дополнительно выделили 2,4 млрд тенге. В здании площадью 12,2 тысячи квадратных метров обновляют инженерные сети, помещения и устанавливают современное медицинское оборудование.

По данным Правительства, готовность роддома достигла 90%. Завершить реконструкцию планируют до конца 2026 года.

Ежегодно в Восточно-Казахстанской области рождается около 5 300 детей. После обновления роддом сможет принимать дополнительно до 2 тысяч родов в год.

Часть новой транспортной развязки откроют уже 25 октября

Ещё один крупный дорожный проект – реконструкция развязки на пересечении проспекта Сатпаева и улицы Жибек Жолы.

На продолжение строительства дополнительно направили 15 млрд тенге. Сейчас работы выполнены на 72%.

На первом этапе строители расширили проезжую часть, обустроили кольцевое движение, уложили более 23 тысяч квадратных метров асфальта и перенесли инженерные сети.

На втором этапе завершили бетонирование 30 фундаментов и опор путепровода. Из 219 пролётных балок уже установили 150.

Первый участок развязки планируют открыть 25 октября 2026 года. Движение запустят в сторону проспекта Сатпаева, а до конца года – в направлении улицы Есенберлина.

Полностью завершить реконструкцию рассчитывают в 2027 году.

Новая развязка должна облегчить движение между центром Усть-Каменогорска, левобережной частью города и прилегающими населёнными пунктами, включая Меновное и Ахмирово.