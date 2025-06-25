Новый Налоговый кодекс направлен на подпись Президенту
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На заключительном пленарном заседании в текущей сессии Мажилис согласился с поправками Сената в новый Налоговый кодекс и сопутствующий ему закон по вопросам налогообложения, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Теперь документ будет направлен на подпись Президенту.
В кулуарах Мажилиса вице-министр финансов Ержан Биржанов пояснил регламент согласования.
"В понедельник Сенат вернул новый Налоговый кодекс в Мажилис. На комитетах мы обсудили с депутатами. Депутаты Мажилиса согласились, и решение уже принято. Таким образом, данный документ будет направлен Главе государства для подписания", – пояснил он.
По словам Биржанова, если между палатами нет расхождений, согласительная комиссия не создаётся, документ сразу направляется Президенту.
Если Глава государства подпишет закон, он вступит в силу с 1 января следующего года.
Самое читаемое
- 9 миллиардов в асфальт: почему в Костанае недовольны самым масштабным ремонтом
- "Хороший чувак": телохранитель Лето из Казахстана стал героем интернета
- Премии, гранты и благодарности: Токаев отметил лучших представителей СМИ
- Женщину убило веткой во время урагана в Аксу: семье погибшей закроют кредиты
- Молодёжь в Актау устроила опасное шоу с флагами США