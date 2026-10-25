Новый спортивный ангар открыли в Петропавловске
Ангар построили при поддержке общественного фонда «Қазақстан халқына».
25 Октября 2026, 18:37
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25 Октября 2026, 18:3725 Октября 2026, 18:37
193Фото: Акимат СКО
В День Республики в микрорайоне Подгора Петропавловска открылся модульный спортивный зал ангарного типа.
Новый объект появился на месте домов, снесенных после паводка. Его открытие стало еще одним шагом к обновлению микрорайона и созданию комфортной среды для жителей. Стоимость проекта составила 200 млн тенге. В спортивном зале созданы условия для занятий мини-футболом, баскетболом и волейболом, проведения тренировок и спортивных мероприятий.
За последние четыре года при поддержке фонда в Северо-Казахстанской области реализуются 21 социальный проект и 31 благотворительная акция на общую сумму более 20 млрд тенге. Эти инициативы направлены на оказание конкретной помощи людям и решение важных для региона вопросов.
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