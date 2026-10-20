Новый спортзал появился в одном из сел области Абай

В селе Копа области Абай появился новый спортивный зал. Теперь взрослые и маленькие жители смогут заниматься дзюдо, қазақ күресі, волейболом, футболом, баскетболом и настольным теннисом, передает BAQ.KZ.

Модульный зал ангарного типа начали строить летом 2023 года. Проект реализовали при поддержке KAZ Minerals и общественного фонда «Қазақстан халқына». Акимат области профинансировал благоустройство территории вокруг комплекса.

Здесь можно не только проводить регулярные секции, но и организовывать тренировочные сборы и соревнования. На открытии аким области Абай Берик Уали отметил, что новый объект должен прежде всего сделать спорт доступнее для жителей села.

«Этот объект является важным социальным проектом, направленным на укрепление здоровья сельчан, приобщение детей и подростков к спорту и формирование здорового образа жизни. Уверен, что новый спортивный зал будет долгие годы служить жителям села Копа», – сказал Берик Уали.

Это уже третий крупный спортивный проект фонда «Қазақстан халқына» в области. Ранее подобный проект реализовали в поселке Ауэзов Жарминского района, а сейчас в районе Карагайлы строят инклюзивный спортивный комплекс.

Для жителей Копы открытие зала особенно важно: раньше в селе уже появились детские игровые площадки, а теперь появилась и полноценная площадка для тренировок.

Житель села Талгат Карипбаев отметил, что из Копы уже выходили спортсмены, выступавшие на республиканских и международных соревнованиях.

«Уверены, что юные спортсмены, которые будут тренироваться в этом комплексе, достойно продолжат их путь», – сказал он.

После открытия комплекса участники церемонии высадили рядом с ним саженцы деревьев.