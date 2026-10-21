Новый вокзал за частные деньги открыли в Кульсары

В Кульсары открылся новый железнодорожный вокзал. Он почти в четыре раза больше прежнего здания, которое использовалось с 1970 года, передает BAQ.KZ.

Строительство обошлось более чем в 500 млн тенге. Проект полностью профинансировала транспортно-логистическая компания «Исткомтранс».

Площадь старого вокзала составляла 211 квадратных метров, нового – 846 квадратных метров. В здании появились залы ожидания, кассовая зона, медицинский пункт, комната матери и ребенка, камера хранения и санитарные комнаты.

Отдельно предусмотрели условия для маломобильных пассажиров. Рядом с вокзалом обустроили перрон и парковку, установили освещение и камеры видеонаблюдения.

Станция Кульсары остается важным пассажирским узлом: ежедневно здесь проходят 10 пассажирских поездов, а вокзалом пользуются более 300 человек в день.

«Качество вокзальной инфраструктуры напрямую влияет на комфорт и удобство пассажиров. Новый вокзал построен за счет частных инвестиций, что является хорошим примером участия бизнеса в развитии транспортной инфраструктуры», – отметил заместитель председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Елдос Нестай.

В Министерстве транспорта также сообщили, что в 2026 году модернизация железнодорожной инфраструктуры охватывает 121 объект по всей стране.