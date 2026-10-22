Нужно ли платить налог с денежных переводов на свадьбу и день рождения - КГД

Денежные переводы на день рождения, свадьбу или в качестве подарка не подлежат налогообложению. Об этом напомнили в Комитете государственных доходов Казахстана. Как пояснили в ведомстве, такие переводы считаются дарением, носят личный характер и не относятся к доходам, подлежащим налогообложению.

Это предусмотрено статьёй 405 Налогового кодекса Республики Казахстан в редакции, действующей с 1 января 2026 года. Таким образом, деньги, полученные в подарок на праздник или по другому личному поводу, не облагаются налогом.