Нужно ли платить налог с денежных переводов на свадьбу и день рождения - КГД
22 Октября 2026, 07:06
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22 Октября 2026, 07:0622 Октября 2026, 07:06
138Фото: изображение создано нейросетью
Денежные переводы на день рождения, свадьбу или в качестве подарка не подлежат налогообложению. Об этом напомнили в Комитете государственных доходов Казахстана. Как пояснили в ведомстве, такие переводы считаются дарением, носят личный характер и не относятся к доходам, подлежащим налогообложению.
Это предусмотрено статьёй 405 Налогового кодекса Республики Казахстан в редакции, действующей с 1 января 2026 года. Таким образом, деньги, полученные в подарок на праздник или по другому личному поводу, не облагаются налогом.
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