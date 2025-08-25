В Казахстане объем торговли вырос на 8,6%, в отрасли занято 1,5 млн человек. Правительство продолжает реализацию Послания Президента Касым-Жомарта Токаева "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм". Работа ведется по ключевым направлениям - развитие торговли, поддержка экспорта, обеспечение прозрачного ценообразования и адресная социальная помощь, передает BAQ.KZ.

За январь-июль 2025 года объем торговли увеличился на 8,6%, а инвестиции в отрасль за первое полугодие выросли на 37% и достигли 438 млрд тенге.

"В торговле задействовано свыше 800 тысяч субъектов бизнеса, которые обеспечивают рабочими местами более 1,5 миллиона человек", - отметил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

В мае 2025 года были внесены изменения в законодательство по определению страны происхождения товаров. Создается единый Реестр отечественных производителей, который обеспечит доступ к мерам господдержки и госзакупкам. В торговых сетях действует программа, предусматривающая выделение не менее 50% полочного пространства для казахстанских товаров. Параллельно усиливается контроль качества импортируемой продукции.

"Работает активно Ситуационный штаб с участием всех контролирующих органов. Проверено свыше 47 тысяч единиц транспорта. Более 900 единиц автотранспорта были возвращены, отменено свыше 1 тысячи документов подтверждения соответствия", – подчеркнул министр.

Для расширения несырьевого экспорта создано Экспортно-кредитное агентство, предоставляющее бизнесу финансовые инструменты по принципу "одного окна". За семь месяцев 2025 года объем господдержки вырос более чем на 200 млрд тенге и составил 394 млрд тенге. На долю малого и среднего бизнеса приходится 71% проектов, при этом 83% продукции относится к товарам среднего и высокого передела.

"В провинциях Китая запущены партнерские офисы, национальные павильоны. В Узбекистане открыт торговый павильон казахстанской продукции. Ведется работа по продвижению товаров на jd.com, Alibaba, Doiyin, а в скором времени – и на Amazon", – сообщил Арман Шаккалиев.

В декабре 2024 года принят Закон о биржевой торговле, который закрепил понятие "социально значимый биржевой товар". Это позволит обеспечить прозрачное ценообразование и стабильное снабжение внутреннего рынка, исключая спекуляции. Введен также конкурсный механизм отбора бирж для торговли такими товарами, что исключает аффилированность и гарантирует равный доступ участников.

С апреля 2024 года страна переходит от прямого регулирования цен на социально значимые товары к адресной поддержке граждан.

"Мы отказываемся от прямого регулирования цен на социально значимые товары и переходим к адресной социальной помощи. Исключается механизм введения пороговых и предельных цен в пользу усиления контроля за 15% торговой надбавкой", - отметил министр торговли и интеграции.

В этой связи реализуется пилотный проект "Цифровой продовольственный ваучер". Он позволяет получателям приобретать социально значимые товары по закупочной цене без торговой надбавки, обеспечивая справедливое и целевое распределение помощи.