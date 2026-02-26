  • Главная
Образование и наука теперь защищаются на конституционном уровне

Фото: pixabay.com

На встрече с молодежью Алматы Арман Кырыкбаев подробно остановился на положениях проекта новой Конституции, касающихся образования и науки, передает BAQ.KZ.

По его словам, в статье 3 Конституции человеческий капитал, развитие образования и науки официально признаны стратегическим направлением деятельности государства.

Ежегодно более 600 тысяч молодых людей охватываются государственными мерами поддержки. Около 724 тысяч студентов получают высшее образование, 556 тысяч молодых людей обучаются в системе технического и профессионального образования. На территории Казахстана установлено сотрудничество с 40 ведущими зарубежными университетами, а филиалы 33 иностранных вузов функционируют в стране.

«Ценности образования и прогресса теперь защищены на высшем правовом уровне. Будущее находится в руках образованного и конкурентоспособного поколения», — отметил он.

Кроме того, он рассказал о защите интеллектуальной собственности, цифровизации, инициативах в сфере искусственного интеллекта и программе AI-Sana, призвав молодежь смело осваивать новые технологии.

«Новая Конституция дает возможность надежно защищать права молодых авторов и изобретателей», — подчеркнул помощник Президента.

