Обрушение на нелегальном золотом руднике в Колумбии: погибли 14 человек

Число погибших при обрушении пород на нелегальном золотом руднике на юго-западе Колумбии достигло 14 человек. Ещё семеро получили ранения.

По информации ТАСС, о завершении поисковых работ сообщил секретарь по вопросам мира и прав человека департамента Нариньо Алекс Гонсалес в эфире телеканала Caracol.

По его словам, рудник находится в муниципалитете Санта-Барбара, где нелегально добывали золото открытым способом.

Обрушение произошло во время работы горняков. Сошедший грунт накрыл людей, находившихся на участке добычи.

Ранее сообщалось о девяти погибших. Позднее телеканал Caracol отмечал, что число жертв может составить от 12 до 15 человек.



