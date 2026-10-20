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Обрушение на нелегальном золотом руднике в Колумбии: погибли 14 человек

Ещё семеро горняков получили ранения.

20 Октября 2026, 08:54
АВТОР
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Pixabay.com 20 Октября 2026, 08:54
20 Октября 2026, 08:54
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Фото: Pixabay.com

Число погибших при обрушении пород на нелегальном золотом руднике на юго-западе Колумбии достигло 14 человек. Ещё семеро получили ранения. 

По информации ТАСС, о завершении поисковых работ сообщил секретарь по вопросам мира и прав человека департамента Нариньо Алекс Гонсалес в эфире телеканала Caracol.

По его словам, рудник находится в муниципалитете Санта-Барбара, где нелегально добывали золото открытым способом.

Обрушение произошло во время работы горняков. Сошедший грунт накрыл людей, находившихся на участке добычи.

Ранее сообщалось о девяти погибших. Позднее телеканал Caracol отмечал, что число жертв может составить от 12 до 15 человек.
 
 

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