Общественная баня загорелась в Туркестанской области
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар.
26 Октября 2026, 20:54
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26 Октября 2026, 20:5426 Октября 2026, 20:54
168Фото: Pixabay.com
В селе Т. Рысқұлова Туркестанской области по улице Пушкина произошло возгорание кровли одноэтажного здания общественной бани.
На место вызова силы и средства МЧС были направлены по повышенному рангу вызова. По прибытии пожарных подразделений установлено, что происходит открытое горение кровли.
Незамедлительно были поданы пожарные стволы и организована бесперебойная подача воды. Пожарные приняли необходимые меры по недопущению распространения огня на всю площадь здания.
Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников МЧС пожар ликвидирован.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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