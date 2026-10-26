Общественная баня загорелась в Туркестанской области

В селе Т. Рысқұлова Туркестанской области по улице Пушкина произошло возгорание кровли одноэтажного здания общественной бани.

На место вызова силы и средства МЧС были направлены по повышенному рангу вызова. По прибытии пожарных подразделений установлено, что происходит открытое горение кровли.

Незамедлительно были поданы пожарные стволы и организована бесперебойная подача воды. Пожарные приняли необходимые меры по недопущению распространения огня на всю площадь здания.

Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников МЧС пожар ликвидирован.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.