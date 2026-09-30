Один автомобиль в год и возраст до пяти лет: как изменились правила ввоза машин в Казахстан

В Казахстане уточнили правила ввоза автомобилей для личных и коммерческих целей. Изменения касаются таможенного оформления, получения электронного паспорта транспортного средства, уплаты утильсбора и подтверждения безопасности автомобиля. Новые требования обсудили на круглом столе в НПП «Атамекен», посвященном дополнительным требованиям к импортируемым транспортным средствам.

Личный автомобиль или товар для продажи: оформление будет разным

Как рассказал руководитель управления Комитета государственных доходов Министерства финансов Жанболат Алмазов, при таможенном оформлении теперь особое значение имеет цель, с которой автомобиль ввозят в Казахстан.

Если физлицо привозит машину для личного пользования, она оформляется по пассажирской таможенной декларации. Если автомобиль ввозят для коммерческих целей, используется декларация на товары.

Для физических лиц применяются единые ставки таможенных платежей, установленные на уровне Евразийского экономического союза. Их размер зависит от года выпуска автомобиля, объема двигателя и стоимости машины.

Если транспорт ввозит юридическое лицо или индивидуальный предприниматель для дальнейшей коммерческой деятельности, необходимо уплатить таможенную пошлину, НДС, а при объеме двигателя свыше трех литров – еще и акциз.

«Никакого нового платежа здесь не вводится. Главное изменение заключается в разделении таможенных процедур в зависимости от того, для каких целей ввозится автомобиль», – пояснил Жанболат Алмазов.

Почему заговорили о «сером» импорте

Представитель Комитета государственных доходов отметил, что на рынке встречаются случаи, когда автомобили ввозят на имя физических лиц как для личного пользования, хотя фактически машину планируют перепродать.

В таком случае человек пользуется режимом, предназначенным для личного импорта, но при этом не регистрируется в качестве предпринимателя и не выполняет обязательства, предусмотренные для коммерческих поставщиков.

У официального предпринимателя, ввозящего автомобиль для продажи, кроме налоговых и таможенных обязательств есть и ответственность перед покупателем, в том числе по гарантийному обслуживанию.

Один человек – один автомобиль в год

Заместитель председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Айгуль Касымова рассказала о требованиях, действующих для физических лиц.

По ее словам, один человек может ввезти для личного пользования не более одного автомобиля в год. Информация об этом будет учитываться в соответствующей системе технического регулирования.

Также определены случаи, когда на ввозимый автомобиль нельзя получить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства.

Такой документ, в частности, не выдадут, если автомобиль фактически ввозится не для личного пользования либо в его конструкцию были внесены изменения. В качестве примера была приведена переделка автомобиля с правого руля на левый.

Электронный паспорт – только для автомобилей не старше пяти лет

Исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета промышленности Министерства промышленности и строительства Азамат Тастан сообщил, что при оформлении электронного паспорта транспортного средства для автомобилей, ввозимых физлицами, проводится несколько проверок.

Во-первых, информационная система сопоставляет данные человека, указанного в пассажирской таможенной декларации, со сведениями о владельце автомобиля.

Во-вторых, электронный паспорт транспортного средства оформляется только на автомобиль, с момента выпуска которого прошло не более пяти лет.

Для получения электронного паспорта автомобиль необходимо доставить в специальную испытательную лабораторию.

Эти требования распространяются на виды транспорта, предусмотренные решением Евразийской экономической комиссии №74. В их числе легковые автомобили, мотоциклы, мопеды, квадроциклы, снегоходы, отдельные виды грузового транспорта и прицепов.

По словам Азамата Тастана, задача этих требований – подтвердить соответствие автомобилей техническим регламентам и одновременно способствовать обновлению автопарка.

Проверку в лаборатории будут снимать на видео

Дополнительные требования вводятся и к работе испытательных лабораторий.

Айгуль Касымова сообщила, что процесс установки на автомобиль кнопки системы экстренного вызова должен полностью фиксироваться на видео.

На записи должны быть видны действия сотрудника лаборатории, VIN-код автомобиля и общий вид машины во время проверки. Такие видеозаписи будут храниться в течение трех лет.

Ужесточаются и требования к условиям проведения испытаний. В лабораториях должны обеспечить необходимый температурный режим и другие условия, от которых зависит достоверность результатов проверки.

Что изменилось при уплате утильсбора

Директор департамента регулирования приема утилизационных платежей АО «Жасыл даму» Айжан Башеева рассказала об изменениях для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Теперь прежде чем подать заявление на уплату утильсбора, компании и ИП должны оформить электронный паспорт транспортного средства. Информация о нем автоматически поступает из национальной системы электронных паспортов.

Если электронного паспорта нет, подать заявление на уплату утилизационного платежа не получится.

Изменился порядок и для физических лиц, которые ввозят автомобиль для собственных нужд.

Теперь утильсбор необходимо уплатить до выпуска автомобиля в свободное обращение, а не после завершения всех таможенных процедур.

Сначала гражданину необходимо получить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, а затем на основании этого документа подать заявление на уплату утильсбора.

Новый порядок действует с 22 сентября 2026 года.

Регистрация автомобиля не изменилась

При этом порядок государственной регистрации автомобилей в Казахстане остался прежним.

Как сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Алибек Кенисбаев, для постановки автомобиля на учет по-прежнему необходимы электронный паспорт транспортного средства, сведения о прохождении таможенного оформления, подтверждение уплаты необходимых платежей и сборов, а также документ, подтверждающий право собственности.

Для физических лиц обязательное использование электронного паспорта транспортного средства действует в Казахстане с января 2025 года.

При этом сведения об электронном паспорте и прохождении таможенных процедур передаются между государственными информационными системами автоматически.

В целом новые требования должны четче разделить автомобили, которые граждане ввозят для себя, и транспорт, предназначенный для коммерческой продажи. Одновременно усиливается контроль за техническим состоянием машин и прозрачностью их ввоза в Казахстан.