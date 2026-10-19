Одна закуска стоила мужчине шести лет свободы в Актау

В Актау мужчину приговорили к шести годам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Что произошло

Инцидент произошёл в ночь на 4 июля 2026 года в одном из кафе 12-го микрорайона Актау.

По материалам дела, подсудимый находился в заведении, где употреблял алкоголь. В какой-то момент он без разрешения взял закуску со стола другого посетителя, разлил спиртное и вышел из кафе.

Когда потерпевший вышел следом, чтобы выяснить причину такого поведения, подсудимый ударил его кухонным ножом в область паха. В результате мужчина получил тяжкий вред здоровью.

Что заявил потерпевший

В ходе судебного разбирательства обвиняемый частично признал вину, извинился перед пострадавшим и попросил назначить наказание без лишения свободы.

Сам потерпевший сообщил, что простил нападавшего, не имеет к нему претензий и также просил суд не отправлять его в колонию.

Вина подсудимого была подтверждена показаниями потерпевшего и свидетелей, заключением судебно-медицинской экспертизы, видеозаписью и другими материалами дела.

Какое наказание назначил суд

При назначении наказания суд учёл наличие у мужчины малолетнего ребёнка. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

В итоге мужчину признали виновным по пункту 7 части 2 статьи 106 Уголовного кодекса РК и приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.