Одна закуска стоила мужчине шести лет свободы в Актау
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В Актау мужчину приговорили к шести годам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.
Что произошло
Инцидент произошёл в ночь на 4 июля 2026 года в одном из кафе 12-го микрорайона Актау.
По материалам дела, подсудимый находился в заведении, где употреблял алкоголь. В какой-то момент он без разрешения взял закуску со стола другого посетителя, разлил спиртное и вышел из кафе.
Когда потерпевший вышел следом, чтобы выяснить причину такого поведения, подсудимый ударил его кухонным ножом в область паха. В результате мужчина получил тяжкий вред здоровью.
Что заявил потерпевший
В ходе судебного разбирательства обвиняемый частично признал вину, извинился перед пострадавшим и попросил назначить наказание без лишения свободы.
Сам потерпевший сообщил, что простил нападавшего, не имеет к нему претензий и также просил суд не отправлять его в колонию.
Вина подсудимого была подтверждена показаниями потерпевшего и свидетелей, заключением судебно-медицинской экспертизы, видеозаписью и другими материалами дела.
Какое наказание назначил суд
При назначении наказания суд учёл наличие у мужчины малолетнего ребёнка. Отягчающих обстоятельств установлено не было.
В итоге мужчину признали виновным по пункту 7 части 2 статьи 106 Уголовного кодекса РК и приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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