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  • Около 4 700 тонн продукции представили на ярмарке «Дала дәмі» по всей стране

Около 4 700 тонн продукции представили на ярмарке «Дала дәмі» по всей стране

С начала года ярмарка проводится уже в  пятый раз и проходит еженедельно по выходным дням.  

17 Октября 2026, 17:36
АВТОР
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Министерство торговли и интеграции РК 17 Октября 2026, 17:36
17 Октября 2026, 17:36
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Фото: Министерство торговли и интеграции РК

В Казахстане продолжается реализация республиканского проекта «Дала дәмі», направленного на развитие внутренней торговли, поддержку отечественных сельхозпроизводителей и повышение доступности продовольственных товаров для населения.

В рамках очередного этапа по всей стране представлено около 4 700 тонн сельскохозяйственной продукции, из которых порядка 1 500 тонн приходится на Астану. Покупателям доступен широкий ассортимент отечественной продукции, включая мясо, молочные продукты, овощи, фрукты и другие продовольственные товары. 

Особенность проекта заключается в реализации продукции напрямую от производителей к потребителям. Такой формат способствует сокращению числа посредников, а также развитию межрегиональной торговли. Кроме того, сельхозпроизводителям бесплатно предоставляются торговые места, что создает дополнительные возможности для реализации собственной продукции. 

Проект реализуется при поддержке Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан и охватывает все регионы страны. 

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