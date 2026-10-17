Около 4 700 тонн продукции представили на ярмарке «Дала дәмі» по всей стране

В Казахстане продолжается реализация республиканского проекта «Дала дәмі», направленного на развитие внутренней торговли, поддержку отечественных сельхозпроизводителей и повышение доступности продовольственных товаров для населения.

В рамках очередного этапа по всей стране представлено около 4 700 тонн сельскохозяйственной продукции, из которых порядка 1 500 тонн приходится на Астану. Покупателям доступен широкий ассортимент отечественной продукции, включая мясо, молочные продукты, овощи, фрукты и другие продовольственные товары.

Особенность проекта заключается в реализации продукции напрямую от производителей к потребителям. Такой формат способствует сокращению числа посредников, а также развитию межрегиональной торговли. Кроме того, сельхозпроизводителям бесплатно предоставляются торговые места, что создает дополнительные возможности для реализации собственной продукции.

Проект реализуется при поддержке Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан и охватывает все регионы страны.