Около 750 военнослужащих Национальной гвардии приняли военную присягу в Астане

В воинской части № 5573 Национальной гвардии МВД РК в Астане около 750 военнослужащих осеннего призыва приняли военную присягу, поклявшись верно служить Родине. Церемония состоялась накануне Дня Республики и стала важным событием для молодых бойцов.

Новобранцы прибыли на службу из разных регионов Казахстана. Они успешно прошли курс молодого бойца, изучили основы военного дела, требования воинских уставов и приобрели навыки, необходимые для выполнения предстоящих служебных задач.

Разделить важный момент с военнослужащими собрались более пяти тысяч человек. Среди них были родители, родственники, друзья, ветераны и почётные гости.

Для семей новобранцев этот день также стал особенным: они увидели, как их сыновья приступают к исполнению воинского долга и присоединяются к защитникам страны.

С напутственным словом к военнослужащим обратился заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майор Бекайдар Казкеев. Он отметил символическое значение принятия присяги накануне Дня Республики, подчеркнув, что верность воинскому долгу и готовность защищать граждан являются важными составляющими служения стране.

«Принимая военную присягу, вы вступаете в ряды Национальной гвардии и берёте на себя обязательство верно служить народу Казахстана, защищать спокойствие граждан и обеспечивать общественный порядок. Впереди вас ждёт важный этап, требующий стойкости, дисциплины и ответственного отношения к службе. Уверен, что каждый из вас достойно пройдёт этот путь, будет совершенствовать свои знания и навыки и найдёт хороших товарищей», — сказал генерал-майор Б. Казкеев.

От имени родителей к молодым военнослужащим обратилась мать рядового Нургисы Ердибаева Зайнур Ердибаева. Она пожелала солдатам стойкости, мужества и успехов в службе, напомнив, что родные всегда ждут их возвращения домой.

«Сегодня мы с гордостью провожаем вас в новый этап жизни и радуемся тому, что вы сделали такой выбор. Пусть военная служба закалит вас, укрепит чувство ответственности и уверенность в себе. Уважайте друг друга, поддерживайте боевых товарищей и достойно носите звание защитника Отечества. Не забывайте, что ваши семьи всегда поддерживают вас, верят в вас и ждут вашего благополучного возвращения домой», — отметила мать гвардейца.

После церемонии военнослужащие прошли торжественным маршем, продемонстрировав строевую подготовку и слаженность. Затем состоялся проезд современной боевой техники, состоящей на вооружении подразделений Национальной гвардии и используемой при выполнении служебно-боевых задач.

Принявшие присягу молодые гвардейцы приступят к охране общественного порядка в Астане. Совместно с сотрудниками правоохранительных органов они будут обеспечивать безопасность жителей и гостей столицы, а также поддерживать порядок во время общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий.