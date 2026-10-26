Около 900 мероприятий провели в библиотеках Казахстана ко Дню Республики
Мероприятия были посвящены истории страны, государственности и ценностям независимости.
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В преддверии Дня Республики в библиотеках всех регионов Казахстана организовали книжные выставки, круглые столы, литературные вечера и интеллектуальные игры.
В Национальной библиотеке Республики Казахстан открылась книжная выставка «Тұғыры биік – Қазақстан», а также состоялся одноимённый круглый стол. Выставка работает с 15 по 30 октября.
В Национальной академической библиотеке Республики Казахстан прошла интеллектуальная игра «Елім менің – Қазақстан!».
В Акмолинской области состоялись открытый микрофон «Республика күні – ел мерейі» и интерактивная экскурсия для детей «Тәуелсіздік тарихы».
В Актюбинской области и области Абай организовали книжные выставки и патриотические вечера.
В Павлодарской области провели тематический вечер «Қазақстан – жарқын болашақ мекені» и информационный час «Қыран елім – Қазақстаным!». В Шымкенте представили книжную выставку «Қазақстан: тарихтан – болашаққа», выставку-диалог «Еңсесі биік Егемен ел» и патриотический вечер «Республика рухы – елдік пен ерлік».
Всего ко Дню Республики в библиотеках страны провели около 900 мероприятий, участниками которых стали более 40 тысяч человек.
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