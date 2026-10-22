Октябрь превратился в декабрь: Риддер засыпало снегом

В Риддере за двое суток выпало до 60 сантиметров снега. Город за считаные дни превратился в зимний: улицы покрылись сугробами, а коммунальные службы вывели на дороги снегоуборочную технику.

Октябрь ещё не закончился, а в Риддере уже настоящая зима. Снег укрыл дороги, тротуары, деревья и припаркованные автомобили. Заснеженные улицы жители показывают в социальных сетях.

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Непростым выдалось утро и для школьников. На кадрах, опубликованных в соцсетях, дети идут по дороге, покрытой мокрым, подтаявшим снегом. Привычный путь до школы приходится преодолевать с трудом.

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По данным коммунальных служб, за последние двое суток в городе выпало до 60 сантиметров снега.

Снег убирают днём и ночью

Из-за сильного снегопада коммунальщики перешли на усиленную уборку улиц. В первую очередь расчищают дороги, по которым ходит общественный транспорт, затем – остальные участки.

В ночь на 22 октября на улицах работали 11 единиц спецтехники, днём – восемь.

«В ночное время для проведения снегоуборочных работ было задействовано 11 единиц специализированной техники, в дневное время вышли 8 единиц техники. Это два грейдера, два погрузчика, три трактора, одна комбинированная дорожная машина», – сообщили в городском отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог местному информационному агентству yk-news.kz.

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В ночь с 22 на 23 октября количество снегоуборочной техники планируют увеличить.

По информации отдела ЖКХ, предприятие «Фирма „Эталон“», которое занимается уборкой снега, подготовило к зиме 15 единиц техники.

Пока коммунальщики расчищают улицы, жители Риддера делятся кадрами неожиданно снежного октября. Судя по количеству выпавших осадков, зима в этом году решила не ждать календаря.