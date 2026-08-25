Опасную инфекцию выявили у жительницы Атырауской области

В Атырауской области у жительницы Исатайского района лабораторно подтвердили Конго-Крымскую геморрагическую лихорадку. Женщину госпитализировали 12 августа. По данным управления здравоохранения на 25 августа, ее состояние стабильное.

Пациентка А.А. (жительница Исатайского района) была госпитализирована 12.08.2026 года в Атыраускую областную инфекционную больницу с симптомами болезни. Диагноз подтверждён лабораторным методом ПЦР. На сегодняшний день состояние среднее - стабильное, с положительной динамикой. Лечение проводится под контролем республиканских специалистов, — сообщили в акимате Атырауской области.

Еще один член семьи был госпитализирован 16 июля и находится под медицинским наблюдением. Его состояние стабильное, с положительной динамикой. ПЦР-тест на Конго-Крымскую геморрагическую лихорадку отрицательный, проводится необходимое обследование и профилактическое лечение. Все контактные лица взяты на учет и находятся под медицинским наблюдением. Симптомов заболевания у них не зарегистрировано.

Специалисты исследовали клещей, а также отобрали пробы у сельскохозяйственных и домашних животных в районе обнаружения заболевания. Результаты лабораторных исследований отрицательные. Источник заражения женщины пока не установлен.

Противочумной станцией, ветеринарной службой и местным исполнительным органом проведён комплекс мероприятий по предупреждению распространения Крымской-Конго геморрагической лихорадки (ККГЛ), включая акарицидную обработку и дезинфекцию, — сообщили в акимате.

Жителям рекомендуют использовать закрытую одежду и репелленты при посещении пастбищ, полей и мест содержания скота, а после возвращения тщательно осматривать тело, одежду и домашних животных. При обнаружении присосавшегося клеща не следует удалять его самостоятельно — необходимо обратиться в медицинское учреждение. При высокой температуре, головной боли, болях в мышцах, тошноте или кровоточивости нужно незамедлительно обратиться к врачу.