  • 10 Июля, 06:23
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OpenAI готовит к запуску собственный браузер с ИИ

Разработку уже называют конкурентом Chrome.

Сегодня, 05:42
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techweez.com Сегодня, 05:42
Сегодня, 05:42
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Фото: techweez.com

Компания OpenAI готовится представить собственный веб-браузер с интегрированным искусственным интеллектом, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на агентство Reuters. Ожидается, что запуск может состояться уже в ближайшие недели.

Новый браузер будет работать на базе открытого кода Chromium, как и Google Chrome, однако получит встроенный чат, схожий с ChatGPT. Пользователи смогут выполнять часть действий — от поиска до анализа контента — прямо в диалоговом окне, без перехода на сторонние сайты.

По оценке Reuters, запуск браузера OpenAI может стать серьёзным вызовом для Google. Chrome — ключевой продукт экосистемы компании: через него Google собирает данные о пользователях, обеспечивает работу своей поисковой системы и размещает рекламу. Источники агентства отмечают, что в основу нового браузера OpenAI легла та же технология Chromium, которую используют и другие конкуренты Google — в том числе Microsoft Edge и Opera.

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