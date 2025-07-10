Компания OpenAI готовится представить собственный веб-браузер с интегрированным искусственным интеллектом, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на агентство Reuters. Ожидается, что запуск может состояться уже в ближайшие недели.

Новый браузер будет работать на базе открытого кода Chromium, как и Google Chrome, однако получит встроенный чат, схожий с ChatGPT. Пользователи смогут выполнять часть действий — от поиска до анализа контента — прямо в диалоговом окне, без перехода на сторонние сайты.

По оценке Reuters, запуск браузера OpenAI может стать серьёзным вызовом для Google. Chrome — ключевой продукт экосистемы компании: через него Google собирает данные о пользователях, обеспечивает работу своей поисковой системы и размещает рекламу. Источники агентства отмечают, что в основу нового браузера OpenAI легла та же технология Chromium, которую используют и другие конкуренты Google — в том числе Microsoft Edge и Opera.