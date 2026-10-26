«Ордабасы» забрал титул у «Кайрата» за тур до конца сезона

Шымкентский «Ордабасы» досрочно выиграл чемпионат Казахстана по футболу сезона-2026. Судьба титула решилась после матча 29-го тура, в котором алматинский «Кайрат» сыграл вничью с «Актобе» — 2:2. Встреча состоялась 25 октября на Центральном стадионе Актобе.

Хозяева открыли счёт уже на пятой минуте: Олувасейи Оджо отправил мяч в нижний угол ворот. «Кайрат» отыгрался благодаря Азамату Туякбаеву, который забил прямым ударом со штрафного. Однако до перерыва «Актобе» вновь вышел вперёд — отличился Агустин Пасторица, пробивший из-за пределов штрафной.

Во втором тайме Марк Гуаль прошёл с мячом из центра поля и точным ударом восстановил равновесие. Несмотря на оставшееся время, ни одна из команд больше не забила. Ничья лишила «Кайрат» шансов на чемпионство. За тур до окончания сезона алматинцы отстают от «Ордабасы» на четыре очка и уже не смогут догнать шымкентский клуб. Таким образом, «Ордабасы» завоевал титул чемпиона Казахстана, сменив на вершине турнирной таблицы «Кайрат».