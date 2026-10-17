Основатель KNUS передал спортивный университет государству

Основатель Казахского национального университета спорта (KNUS) Нурасыл Медеу передал вуз в дар государству. Об этом он объявил 17 октября на торжественном мероприятии, посвящённом пятилетию университета. По словам Медеу, университет, открывшийся в 2021 году с 150 студентами, сегодня объединяет почти пять тысяч учащихся. За это время вуз запустил образовательные и научные проекты совместно с международными организациями и зарубежными университетами.

Среди них — лаборатория киберспорта с Международной федерацией киберспорта, Sport Media Lab при участии китайского агентства Xinhua, а также проекты с Международным олимпийским комитетом и Всемирным антидопинговым агентством.

Я хочу пресечь любые домыслы и заявляю, что это не продажа, не передача в доверительное управление и не вынужденный шаг, а дар родной стране, — заявил основатель KNUS.

Медеу также заверил, что обязательства перед нынешними студентами сохранятся. По его словам, средства для финансирования учреждённых им грантов на весь период обучения уже размещены на счёте университета. Юридическое закрепление этих обязательств также предусмотрено. Основатель отметил, что вуз поддерживает талантливых молодых людей, в том числе из отдалённых сельских регионов.

Грант Merit Grant полностью покрывает стоимость обучения, а Life Chance Grant предусматривает также стипендию, проживание в общежитии, наставничество и финансирование обучения за рубежом. По словам Медеу, результаты студентов подтверждают потенциал университета: из 17 представителей KNUS, участвовавших в Азиатских играх 2026 года в Японии, 14 завоевали медали. Передача университета государству, как заявил его основатель, должна стать началом нового этапа развития вуза.