Оспа обезьян: стоит ли казахстанцам беспокоиться?

Завоз оспы обезьян в Казахстан исключать нельзя, учитывая, что болезнь регистрируют в ряде стран, а международное сообщение активное. Но риск ее широкого распространения среди населения Министерство здравоохранения оценивает как низкий, учитывая, как передается вирус. На границе усилили санитарно-карантинный контроль, и пока ни одного человека, заболевшего особо опасной инфекцией или с подозрением на нее, на всех видах транспорта не выявили.

Минздрав постоянно следит за ситуацией с инфекционными болезнями в мире, в том числе с оспой обезьян.

Какие меры приняты

Меры принимают по постановлению Главного государственного санитарного врача от 26 августа 2024 года №8.

в пунктах пропуска через государственную границу усилен санитарно-карантинный контроль;

отслеживается эпидемиологическая ситуация в странах, где регистрируют заболевание, и прибывающие оттуда люди;

все пункты пропуска и санитарно-карантинные пункты оснащены бесконтактными термометрами;

медицинские организации и лаборатории готовы вовремя выявлять и диагностировать инфекцию;

утверждены и действуют порядок оповещения и межведомственного взаимодействия на случай подозрения на особо опасную инфекцию.

Список стран, на ситуацию в которых нужно обращать особое внимание, регулярно обновляют.

Как передается болезнь

Оспу обезьян вызывает вирус MPXV. Чаще всего им заражаются при тесном физическом контакте с больным человеком, в том числе при прикосновении к сыпи на коже и биологическим жидкостям. Заразиться можно и через загрязненную одежду, постельное белье и другие вещи, а также при контакте с зараженными животными.

Основные признаки болезни это повышенная температура, головная боль, боль в мышцах, увеличенные лимфоузлы и сыпь на коже.

Как защититься

избегать тесного контакта с людьми, у которых есть сыпь неясного происхождения или другие признаки инфекции;

соблюдать правила личной гигиены;

не пользоваться чужими вещами, одеждой и постельным бельем людей с подозрением на инфекцию;

при появлении симптомов, особенно после поездки в страны, где регистрируют болезнь, сразу обращаться к врачу и

рассказать ему о поездках и возможных контактах.

Минздрав продолжает следить за эпидемиологической ситуацией и принимает необходимые меры, чтобы защитить здоровье населения.