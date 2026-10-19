Оспа обезьян: стоит ли казахстанцам беспокоиться?
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Завоз оспы обезьян в Казахстан исключать нельзя, учитывая, что болезнь регистрируют в ряде стран, а международное сообщение активное. Но риск ее широкого распространения среди населения Министерство здравоохранения оценивает как низкий, учитывая, как передается вирус. На границе усилили санитарно-карантинный контроль, и пока ни одного человека, заболевшего особо опасной инфекцией или с подозрением на нее, на всех видах транспорта не выявили.
Минздрав постоянно следит за ситуацией с инфекционными болезнями в мире, в том числе с оспой обезьян.
Какие меры приняты
Меры принимают по постановлению Главного государственного санитарного врача от 26 августа 2024 года №8.
- в пунктах пропуска через государственную границу усилен санитарно-карантинный контроль;
- отслеживается эпидемиологическая ситуация в странах, где регистрируют заболевание, и прибывающие оттуда люди;
- все пункты пропуска и санитарно-карантинные пункты оснащены бесконтактными термометрами;
- медицинские организации и лаборатории готовы вовремя выявлять и диагностировать инфекцию;
- утверждены и действуют порядок оповещения и межведомственного взаимодействия на случай подозрения на особо опасную инфекцию.
Список стран, на ситуацию в которых нужно обращать особое внимание, регулярно обновляют.
Как передается болезнь
Оспу обезьян вызывает вирус MPXV. Чаще всего им заражаются при тесном физическом контакте с больным человеком, в том числе при прикосновении к сыпи на коже и биологическим жидкостям. Заразиться можно и через загрязненную одежду, постельное белье и другие вещи, а также при контакте с зараженными животными.
Основные признаки болезни это повышенная температура, головная боль, боль в мышцах, увеличенные лимфоузлы и сыпь на коже.
Как защититься
- избегать тесного контакта с людьми, у которых есть сыпь неясного происхождения или другие признаки инфекции;
- соблюдать правила личной гигиены;
- не пользоваться чужими вещами, одеждой и постельным бельем людей с подозрением на инфекцию;
- при появлении симптомов, особенно после поездки в страны, где регистрируют болезнь, сразу обращаться к врачу и
- рассказать ему о поездках и возможных контактах.
Минздрав продолжает следить за эпидемиологической ситуацией и принимает необходимые меры, чтобы защитить здоровье населения.
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