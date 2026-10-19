Остров размером с 88 футбольных полей может исчезнуть с карты России из-за обмеления Каспия
19 Октября 2026, 11:40
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19 Октября 2026, 11:4019 Октября 2026, 11:40
135Фото: BAQ.KZ
Российский остров Нордовый в Кизлярском заливе постепенно соединяется с материком из-за снижения уровня Каспийского моря. По данным SHOT, за последние годы вода отступила, мелкие проливы начали пересыхать, а между островом и берегом появились новые участки суши, передает BAQ.KZ со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Сообщается, что за последние пять лет уровень Каспия снизился примерно на 1,5 метра. Если обмеление продолжится, в ближайшие 20 лет вода может отступить ещё на 4–5 метров.
В таком случае Нордовый может окончательно утратить статус острова и стать частью материка. Аналогичные изменения могут затронуть и другие острова Каспийского моря: на их месте могут образоваться полуострова и новые участки суши.
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