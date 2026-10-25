От Астаны до Актау: Казахстан отметил День Республики поднятием флага

В честь национального праздника торжественные церемонии прошли в регионах страны. Вместе с Президентом Касым-Жомартом Токаевым к поднятию Государственного флага присоединились жители Кокшетау, Актобе, Актау, Семея и других городов Казахстана. В выступлениях представителей власти звучали темы исторического значения Дня Республики, укрепления независимости и ответственности граждан за будущее страны. Подробнее читайте в материале BAQ.KZ.

Символ независимости и единства

25 октября Казахстан отмечает День Республики — национальный праздник, связанный с принятием Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР в 1990 году. Этот документ стал одним из важнейших этапов на пути к независимости, заложив правовые и политические основы самостоятельного развития государства.

Традиционно одним из центральных событий праздничного дня стала церемония поднятия Государственного флага. В Астане она состоялась на площади перед резиденцией Акорда с участием Президента Касым-Жомарта Токаева. После рапорта начальника роты Почетного караула был поднят Государственный флаг, прозвучал Государственный гимн. Аналогичные торжественные мероприятия были запланированы во всех регионах страны.

День Республики стал не только поводом вспомнить исторические события, определившие путь страны, но и возможностью подчеркнуть значение общих усилий в ее дальнейшем развитии.

От Кокшетау до Актау

В Кокшетау торжественная церемония прошла с участием акима Акмолинской области Марата Ахметжанова. Государственный флаг был поднят под звуки гимна в исполнении солистов вокальной студии «Жастар» и сводного хора творческих коллективов Дворца культуры «Кокшетау». Флаг вынесла знаменная группа курсантов Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина.

Поздравляя жителей области, Марат Ахметжанов подчеркнул, что принятие Декларации о государственном суверенитете стало важным шагом к обретению независимости.

«Сегодня Казахстан продолжает масштабное обновление, главные цели которого – защита прав и свобод граждан, укрепление верховенства закона и повышение благосостояния населения», — отметил глава региона.

По его словам, Акмолинская область вносит свой вклад в развитие страны, укрепляя экономический потенциал, развивая промышленность и сельское хозяйство, привлекая инвестиции и создавая рабочие места. Среди региональных приоритетов он также назвал качественное образование и медицинское обслуживание, современную инфраструктуру и расширение возможностей для молодежи.

Отдельной частью церемонии стало вручение благодарственных писем жителям области. Награды получили люди, внесшие значительный вклад в развитие региона, общественную деятельность, социально-экономическую и культурную сферы, а также укрепление дружбы и сотрудничества.

В Актобе праздничное мероприятие состоялось с участием акима области Асхата Шахарова. На церемонию собрались представители правоохранительных органов, военнослужащие, государственные служащие, представители общественных организаций и интеллигенции, а также жители города.

В своем выступлении Асхат Шахаров напомнил об историческом значении 25 октября и роли Декларации 1990 года в становлении казахстанской государственности.

«Государственный флаг, развевающийся под открытым небом, символизирует наше уважение к Родине и уверенность в независимости», — подчеркнул аким.

Он также отметил, что любовь к стране проявляется не только в праздничные дни, но и в повседневных поступках граждан — бережном отношении к родной земле, добросовестном труде и стремлении приносить пользу обществу.

По мнению главы региона, ответственность каждого гражданина за общее будущее способствует развитию страны и укреплению единства. Завершилась церемония музыкальной композицией «Батырлар ұраны».

Свои праздничные мероприятия провели и в Актау. На Площади государственных символов собрались аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, ветераны, представители государственных органов, военнослужащие, молодежь, специалисты различных сфер и жители города.

Участники совместно исполнили Государственный гимн, отдав дань уважения символам независимого Казахстана. Одним из ярких моментов стало торжественное развертывание молодежью Государственного флага размером 9 на 4 метра.

На мероприятии выступил государственный и общественный деятель, почетный академик Национальной академии наук Казахстана Омирзак Озганбаев. Поздравляя жителей с национальным праздником, он отметил, что принятие Декларации открыло перед страной новые возможности для самостоятельного развития.

«Сегодня вектор развития нашей страны четок, Казахстан занимает свое достойное место на мировой арене. Мы стали узнаваемы во всем мире, возродились наш язык и традиции, возрос статус национальных ценностей», — сказал Омирзак Озганбаев.

Он пожелал стране дальнейшего процветания, укрепления авторитета и успешного движения вперед. После официальной части праздничная программа продолжилась патриотическими песнями в исполнении региональных артистов.

В Семее — на острове Бейбітшілік

В Семее торжественную церемонию поднятия Государственного флага провели на острове Бейбітшілік. Мероприятие было приурочено к национальному празднику и стало частью праздничной программы города.

После поднятия флага для жителей и гостей состоялся концерт «Мәңгілік жаса, қыран елім – Қазақстан!», объединивший музыкальные выступления и патриотические произведения.

Выбор общественного пространства для проведения церемонии подчеркнул открытый характер праздника: к чествованию государственных символов могли присоединиться жители города, для которых День Республики связан с историей страны, национальной идентичностью и общим будущим.

В других регионах Казахстана также прошли торжественные мероприятия, посвященные национальному празднику. Общим элементом церемоний стало поднятие голубого знамени и исполнение Государственного гимна. При этом каждая площадка дополняла официальную часть местной праздничной программой — выступлениями творческих коллективов, поздравлениями представителей власти и участием молодежи.

Праздник как напоминание об общей ответственности

День Республики занимает особое место в календаре государственных праздников Казахстана. Принятая 25 октября 1990 года Декларация о государственном суверенитете стала историческим рубежом, обозначившим стремление страны к самостоятельному развитию. Спустя годы эта дата продолжает напоминать о значении суверенитета, государственных институтов и гражданского единства.

Торжественные церемонии в Астане и регионах объединили представителей разных поколений и профессий. Для одних участие в мероприятиях стало возможностью выразить уважение государственным символам, для других — поводом еще раз обратиться к истории страны и задуматься о будущем.

В выступлениях руководителей регионов прозвучала общая мысль: независимость предполагает не только права и возможности, но и ответственность за происходящее в стране. Развитие экономики, образование, общественное согласие, сохранение культуры и забота о родной земле складываются из усилий государства и каждого гражданина.

Поднятие Государственного флага в День Республики стало символическим выражением этой идеи. Голубое знамя, объединившее праздничные площадки по всей стране, напоминает о пройденном историческом пути и о задачах, которые Казахстану предстоит решать ради дальнейшего развития и благополучия будущих поколений.