От деклараций к действиям: как Казахстан предлагает укрепить безопасность в Азии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что эпоха деклараций о намерениях подходит к концу, и предложил конкретные механизмы укрепления безопасности.

Масштаб вызовов отражают приведенные Главой государства данные: в 2025 году в 20 вооруженных конфликтах подтверждена гибель более 37 тысяч мирных жителей. Свыше 117 миллионов человек остаются вынужденными переселенцами, еще 266 миллионов испытывают нехватку продовольствия. При этом участники СВМДА представляют более половины населения планеты и охватывают почти 90% территории Азии.

Казахстан, выступивший инициатором создания Совещания в 1992 году, сегодня продвигает его преобразование в полноценную международную организацию. На саммите Токаев предложил Механизм превентивной дипломатии, Стратегию транспортной взаимосвязанности, Водное партнерство и программы развития человеческого капитала. Отдельное место занял искусственный интеллект: Президент предложил сделать его шестым измерением СВМДА и приветствовал Вашингтонское соглашение по суперинтеллекту как возможную основу международного договора под эгидой ООН.

Практическими итогами визита стали запуск Казахстаном и Азербайджаном Транскаспийской волоконно-оптической линии связи протяженностью 380 километров и подписание соглашения о развитии Среднего коридора.

О том, как эти инициативы соотносятся с многовекторной политикой Казахстана и какие результаты могут принести, читайте в интервью BAQ.KZ с Ермеком Токтаровым, PhD, ассоциированным профессором Школы базовых и междисциплинарных программ Университета Narxoz.

– Казахстан более трех десятилетий назад инициировал создание СВМДА. На саммите в Баку Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что эпоха деклараций подходит к концу, и призвал укреплять международные институты. В чем заключается последовательность этой дипломатической позиции и как преобразование СВМДА может повлиять на международную роль Казахстана?

– На мой взгляд, стратегическое значение этой работы заключается прежде всего в том, что Казахстан последовательно развивает собственную инициативу, которая за три десятилетия превратилась в одну из наиболее представительных площадок для диалога в Азии.

Идея создания СВМДА была выдвинута нашей страной еще в 1992 году. Сегодня Президент Касым-Жомарт Токаев ставит перед этой структурой более масштабную задачу: стать полноценной международной организацией, способной не только обсуждать проблемы безопасности, но и предлагать конкретные механизмы их решения.

Здесь важно учитывать особенности азиатского региона. В отличие от Европы, в Азии нет единой всеобъемлющей системы безопасности. При этом на континенте сосредоточены крупнейшие мировые экономики, существуют многочисленные территориальные и политические противоречия, пересекаются интересы ведущих держав. В таких условиях сама возможность поддерживать постоянный диалог между государствами с разными политическими позициями приобретает особую ценность.

Я бы выделил еще один важный момент. Казахстан предлагает вовсе не создание альтернативы существующим международным институтам, а продвигает развитие дополнительной площадки, которая способна объединять государства вокруг общих интересов. Это в полной мере соответствует нашей многовекторной внешней политике.

С точки зрения международного авторитета Казахстана принципиально важно, что наша страна одновременно выступает и как надежный участник международных процессов, и как ответственный инициатор институциональных преобразований.

Это качественно иной уровень дипломатического влияния. Если государство способно предложить правила и механизмы сотрудничества, которые находят поддержку других стран, оно получает дополнительные возможности для продвижения собственных интересов.

Поэтому я рассматриваю последовательную работу Президента Токаева по преобразованию СВМДА как долгосрочную инвестицию в международную субъектность Казахстана. Ее результаты следует оценивать не только по принимаемым декларациям, но и по тому, насколько эффективно предложенные механизмы будут работать на практике.

– Президент Токаев предложил создать Механизм превентивной дипломатии СВМДА. Насколько опыт современных конфликтов подтверждает необходимость предупреждать кризисы еще до их обострения? Какие практические инструменты способны превратить эту инициативу в действенный механизм обеспечения безопасности?

– Принципиальная особенность предложения Главы государства заключается в стремлении перейти от реагирования на уже возникшие конфликты к предупреждению ситуаций, которые могут к ним привести.

Сама концепция превентивной дипломатии не является новой для международных отношений. Подобные подходы давно используются в системе ООН и ряде региональных организаций. Однако предложение Президента Касым-Жомарта Токаева интересно тем, что предполагает создание специального механизма именно в рамках СВМДА, с учетом особенностей азиатского региона.

Сегодня международная практика показывает, насколько дорого обходится неспособность своевременно урегулировать разногласия. После начала вооруженного противостояния значительно сокращаются возможности для компромисса, растут политические и экономические издержки, а конфликт нередко начинает затрагивать соседние государства.

Превентивная дипломатия позволяет действовать на более ранних этапах. Речь может идти о регулярных консультациях, обмене информацией о возникающих рисках, экспертной оценке конфликтных ситуаций, использовании посреднических возможностей и создании постоянных каналов коммуникации.

На мой взгляд, главное преимущество подобной модели заключается в ее потенциально низком политическом пороге. Государствам значительно проще согласиться на предварительные консультации, чем вступать в переговоры после открытого обострения отношений.

Разумеется, эффективность механизма будет зависеть от политической воли участников, наличия согласованных процедур и готовности государств доверять друг другу.

СВМДА не сможет автоматически устранить все противоречия между государствами-участниками. Но организация вполне способна создать дополнительные возможности для предотвращения их обострения.

В этом и заключается практическая ценность инициативы Президента. Казахстан предлагает рассматривать дипломатию не только как инструмент урегулирования конфликтов, но и как постоянно действующую систему предупреждения международных кризисов.

– Одной из наиболее заметных инициатив стало предложение дополнить пять измерений СВМДА шестым, посвященным искусственному интеллекту. Президент также поддержал международное регулирование суперинтеллекта. Какие риски сегодня требуют совместных решений и какую роль Казахстан может сыграть в формировании правил цифровой безопасности?

– Я считаю предложение Президента дополнить существующие пять измерений СВМДА шестым, посвященным искусственному интеллекту, одной из наиболее перспективных инициатив саммита.

Мы привыкли рассматривать международную безопасность преимущественно через военную, политическую или экономическую призму. Однако технологическое развитие меняет само содержание безопасности.

Сегодня алгоритмы искусственного интеллекта применяются в государственном управлении, финансовой системе, информационной инфраструктуре и оборонной сфере. Соответственно, ошибки, злоупотребления или неконтролируемое использование таких технологий способны создавать риски, выходящие далеко за пределы одного государства.

Особенно серьезную проблему представляют кибератаки, автоматизированное распространение дезинформации, использование ИИ для манипулирования общественным мнением и применение автономных систем в военной сфере.

При этом международные механизмы регулирования пока не успевают за скоростью технологических изменений.

Именно поэтому предложение Казахстана представляется своевременным. Президент фактически предлагает признать, что доверие между государствами в XXI веке невозможно обеспечить без согласованных подходов к использованию цифровых технологий.

Для Казахстана здесь открывается дополнительная возможность. Наша страна уже уделяет значительное внимание цифровой трансформации и развитию искусственного интеллекта.

Создание в Алматы Азиатско-Тихоокеанского центра цифровых решений для устойчивого развития ЭСКАТО ООН также может способствовать укреплению международного экспертного сотрудничества.

На этой основе Казахстан мог бы инициировать разработку общих принципов ответственного использования ИИ, механизмов обмена информацией о цифровых угрозах, совместных научных исследований и программ подготовки специалистов.

При этом не стоит ставить задачу самостоятельно сформировать универсальные правила регулирования искусственного интеллекта. Гораздо реалистичнее выступить организатором содержательного международного диалога и предложить конкретные решения, которые впоследствии могут использоваться в более широких международных соглашениях.

На мой взгляд, в этом заключается дальновидность подхода Президента Касым-Жомарта Токаева. Казахстан стремится участвовать в обсуждении правил использования технологий будущего уже сегодня, когда эти правила только формируются.

– Предложенная в Баку Стратегия транспортной взаимосвязанности СВМДА объединяет Средний коридор, маршрут Север – Юг и другие направления. Одновременно Казахстан и Азербайджан запустили Транскаспийскую линию связи. Насколько эти шаги отражают долгосрочную экономическую стратегию Казахстана и какие преимущества могут принести стране?

– Предложение Президента разработать Стратегию транспортной взаимосвязанности СВМДА отражает вполне конкретные экономические интересы Казахстана и его представление о будущем евразийского сотрудничества.

Географическое положение нашей страны традиционно рассматривалось одновременно как преимущество и ограничение. Казахстан находится между крупнейшими экономическими центрами Евразии, но при этом не имеет прямого выхода к Мировому океану. Развитие международных транспортных коридоров позволяет постепенно превращать эту особенность в конкурентное преимущество.

Важный момент заключается в том, что Президент предлагает рассматривать Средний коридор, маршрут Север – Юг и другие транспортные направления как элементы взаимосвязанной евразийской инфраструктуры.

Для Казахстана такой подход имеет принципиальное значение. Чем больше надежных маршрутов связывают нашу страну с внешними рынками, тем выше устойчивость национальной экономики к международным кризисам и нарушениям логистических цепочек.

Особую роль здесь играет сотрудничество с Азербайджаном. Наши государства расположены по разные стороны Каспийского моря и объективно заинтересованы в развитии транскаспийских перевозок.

Расширение возможностей портов Актау, Курык и Баку, согласование транспортных процедур, цифровизация логистики и развитие сопутствующей инфраструктуры способны обеспечить взаимную экономическую выгоду.

Кроме того, сотрудничество не ограничивается перевозкой грузов. Казахстан и Азербайджан заинтересованы в развитии энергетических и цифровых коммуникаций. В частности, запуск Транскаспийской волоконно-оптической линии связи демонстрирует, что партнерство приобретает комплексный характер.

На мой взгляд, главный стратегический результат заключается не просто в увеличении транзита. Казахстан получает возможность развивать логистические центры, перерабатывающие производства, транспортные услуги и другие отрасли, создающие дополнительную стоимость внутри страны.

Однако для этого необходимо, чтобы рост транспортных потоков сопровождался модернизацией инфраструктуры, сокращением времени прохождения границ и согласованной тарифной политикой.

Поэтому инициатива Президента имеет более глубокое содержание, чем развитие отдельных маршрутов. Речь идет о формировании такой экономической архитектуры Евразии, в которой Казахстан сможет занимать устойчивое положение одного из ключевых транспортных и логистических узлов.

– Наряду с традиционной безопасностью Казахстан предложил создать Водное партнерство СВМДА и расширить сотрудничество в сфере человеческого капитала. Почему водные ресурсы, образование и наука становятся факторами международной стабильности? Как эти инициативы могут повлиять на роль Казахстана в развитии Азии в XXI веке?

– На мой взгляд, обращение Главы государства к вопросам водной безопасности, образования и науки демонстрирует важное изменение самого понимания международной безопасности.

Традиционно безопасность связывалась прежде всего с военными угрозами и политическими конфликтами. Однако современные вызовы показывают, что дефицит природных ресурсов, изменение климата, технологическое неравенство и недостаточное развитие человеческого капитала способны создавать не менее серьезные предпосылки для международной нестабильности.

Для Центральной Азии это особенно актуально. Наш регион сталкивается с сокращением ледников, растущей потребностью в воде и необходимостью согласованного управления трансграничными водными ресурсами.

Поэтому предложение создать Водное партнерство СВМДА имеет вполне практическое значение. Такое партнерство может стать площадкой для обмена технологиями водосбережения, проведения совместных исследований, подготовки специалистов и распространения эффективных практик управления водными ресурсами.

Для Казахстана это также возможность расширить региональное сотрудничество и привлечь международную экспертизу к решению собственных экологических проблем.

Не менее значима инициатива создания Партнерства СВМДА в сфере человеческого капитала. Особого внимания заслуживает готовность Казахстана предоставлять стипендии студентам из государств-участников, а также исследовательские гранты ученым.

Президент предложил рассмотреть возможность запуска научно-исследовательской стипендиальной программы в области безопасности и укрепления доверия уже в 2027 году.

Я считаю это перспективным направлением, поскольку устойчивое международное сотрудничество формируется не только на уровне правительств.

Важную роль играют профессиональные связи между учеными, преподавателями, молодыми исследователями и будущими управленцами. Совместные образовательные и исследовательские программы создают условия для долгосрочного укрепления взаимопонимания между странами.

Кроме того, Казахстан обладает научным и образовательным потенциалом, который может быть востребован в подобном сотрудничестве. Участие отечественных университетов и исследовательских организаций в международных программах позволит расширить академические связи и повысить их вовлеченность в решение общерегиональных проблем.

Таким образом, инициативы Президента Токаева формируют более широкое представление о безопасности, в котором политическая стабильность неразрывно связана с качеством жизни, доступом к ресурсам, развитием знаний и технологий.

Думаю, именно такой подход способен обеспечить Казахстану более заметную роль в определении долгосрочных приоритетов азиатского сотрудничества.

Причем речь идет не только о дипломатическом авторитете, но и о вполне конкретных возможностях для развития отечественной науки, образования и экономики.