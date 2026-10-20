От ИИ до кибербезопасности: Казахстан предложил тюркским странам единые цифровые правила

Казахстан предложил разработать модельный Цифровой кодекс для стран Парламентской Ассамблеи тюркских государств. Инициативу озвучил председатель Курултая Айбек Дәдебай на XV пленарном заседании ТюркПА в Бишкеке, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Курултая.

Заседание посвятили сотрудничеству тюркских стран в эпоху искусственного интеллекта и технологического развития.

По словам Дәдебая, общий цифровой кодекс может сформировать единые подходы к цифровому праву, терминологии и регулированию новых технологий в странах ТюркПА. За основу предлагается взять опыт Казахстана, где действуют Цифровой кодекс и Закон «Об искусственном интеллекте».

«Вопросы искусственного интеллекта и современных технологий занимают особое место в общей повестке тюркского мира. Эти проекты позволят не только объединить технологический потенциал наших стран, но и сформировать общую цифровую экосистему», – заявил Айбек Дәдебай.

Казахстанская сторона также предложила развивать сеть IT-хабов и Центр искусственного интеллекта на базе Alem.AI в Астане, создать центры цифрового мониторинга и инноваций, а также Совет по кибербезопасности тюркских государств.

Отдельно Дәдебай рассказал о цифровых проектах Казахстана – платформе e-Quryltai для законотворческой работы, суперкомпьютерах, развитии GovTech, программе AI-Sana и образовательных проектах в сфере искусственного интеллекта.

На заседании участники приняли несколько модельных законов, в том числе о защите промышленной собственности, защите детей от вредной информации и совместных предприятиях. По итогам встречи была принята Бишкекская декларация.

Кроме того, Казахстан передал председательство в ТюркПА Кыргызстану.