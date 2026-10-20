От «Макбета» до «Преступления и наказания»: в Кызылорде покажут спектакли 10 театров

В Кызылорде на одной сцене собрались десять театров из разных регионов Казахстана. До 24 октября зрителям представят постановки по произведениям Уильяма Шекспира, Фёдора Достоевского, Мухтара Ауэзова и Чингиза Айтматова, передаёт BAQ.KZ.

В городе стартовал XXXI Республиканский фестиваль драматических театров. Участников отбирал экспертный совет, а оценивать их выступления будет жюри из театральных критиков и искусствоведов.

Кто приехал на фестиваль

«Макбета» Уильяма Шекспира привёз Казахский музыкально-драматический театр Улытауской области имени Сералы Кожамкулова.

Государственный русский драматический театр имени Фёдора Достоевского представит «Преступление и наказание», а академический драматический театр имени Бикен Римовой покажет «Жамилю» по произведению Чингиза Айтматова.

В программе фестиваля представлены и другие постановки.

Костанайский областной казахский драматический театр имени Ильяса Омарова покажет «Міржақып».

Атырауский молодёжный театр представит «Қаралы сұлу» по Мухтару Ауэзову.

Казахский музыкально-драматический театр Абайской области имени Абая выступит со спектаклем «Қарағай».

Акмолинский областной русский драматический театр покажет «Балладу на перевале Караш».

Академический казахский драматический театр имени Махамбета представит «Дело № 20/25».

Столичный «Жастар театры» привезёт «Қаракөз» по Мухтару Ауэзову.

Туркестанский музыкально-драматический театр представит постановку «Пейіш».

Где пройдут спектакли

Все показы запланированы на сцене Кызылординского областного казахского академического музыкально-драматического театра имени Нартая Бекежанова.

Адрес театра в Кызылорде, улица Айтеке би, 44А. Фестиваль проходит с 19 по 24 октября.

Подробное расписание выступлений каждого коллектива и стоимость билетов в опубликованных материалах организаторов не указаны.

Кто выберет лучшие постановки

В состав жюри вошли театроведы, критики и представители казахстанской сцены.

Председателем стал Аманкельды Мукан, заведующий отделом театра и кино Института литературы и искусства имени Мухтара Ауэзова.

Оценивать выступления будут профессор Бакыт Нурпеис, театровед Зухра Исламбаева, режиссёр Амир-Темир Хусейн и искусствовед Алтынгуль Нурбекова.

Кому посвятили фестиваль

В этом году театральный фестиваль проходит в честь 100-летия со дня рождения профессора и театрального критика Багыбека Кундакбаева.

Открытие началось с шествия участников по красной дорожке. Для гостей подготовили выставку фотографий, научных трудов и материалов о жизни театроведа.

Организатором выступил Казахский национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева при поддержке Министерства культуры и информации и акимата Кызылординской области.