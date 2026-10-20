От «Макбета» до «Преступления и наказания»: в Кызылорде покажут спектакли 10 театров
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Кызылорде на одной сцене собрались десять театров из разных регионов Казахстана. До 24 октября зрителям представят постановки по произведениям Уильяма Шекспира, Фёдора Достоевского, Мухтара Ауэзова и Чингиза Айтматова, передаёт BAQ.KZ.
В городе стартовал XXXI Республиканский фестиваль драматических театров. Участников отбирал экспертный совет, а оценивать их выступления будет жюри из театральных критиков и искусствоведов.
Кто приехал на фестиваль
«Макбета» Уильяма Шекспира привёз Казахский музыкально-драматический театр Улытауской области имени Сералы Кожамкулова.
Государственный русский драматический театр имени Фёдора Достоевского представит «Преступление и наказание», а академический драматический театр имени Бикен Римовой покажет «Жамилю» по произведению Чингиза Айтматова.
В программе фестиваля представлены и другие постановки.
-
Костанайский областной казахский драматический театр имени Ильяса Омарова покажет «Міржақып».
-
Атырауский молодёжный театр представит «Қаралы сұлу» по Мухтару Ауэзову.
-
Казахский музыкально-драматический театр Абайской области имени Абая выступит со спектаклем «Қарағай».
-
Акмолинский областной русский драматический театр покажет «Балладу на перевале Караш».
-
Академический казахский драматический театр имени Махамбета представит «Дело № 20/25».
-
Столичный «Жастар театры» привезёт «Қаракөз» по Мухтару Ауэзову.
-
Туркестанский музыкально-драматический театр представит постановку «Пейіш».
Где пройдут спектакли
Все показы запланированы на сцене Кызылординского областного казахского академического музыкально-драматического театра имени Нартая Бекежанова.
Адрес театра в Кызылорде, улица Айтеке би, 44А. Фестиваль проходит с 19 по 24 октября.
Подробное расписание выступлений каждого коллектива и стоимость билетов в опубликованных материалах организаторов не указаны.
Кто выберет лучшие постановки
В состав жюри вошли театроведы, критики и представители казахстанской сцены.
Председателем стал Аманкельды Мукан, заведующий отделом театра и кино Института литературы и искусства имени Мухтара Ауэзова.
Оценивать выступления будут профессор Бакыт Нурпеис, театровед Зухра Исламбаева, режиссёр Амир-Темир Хусейн и искусствовед Алтынгуль Нурбекова.
Кому посвятили фестиваль
В этом году театральный фестиваль проходит в честь 100-летия со дня рождения профессора и театрального критика Багыбека Кундакбаева.
Открытие началось с шествия участников по красной дорожке. Для гостей подготовили выставку фотографий, научных трудов и материалов о жизни театроведа.
Организатором выступил Казахский национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева при поддержке Министерства культуры и информации и акимата Кызылординской области.
Самое читаемое
- Выплаты ко Дню Республики: кто и сколько получит в Казахстане
- Город в городе: какие «подарки» преподнесут регионы Казахстана новому району Семея
- Строительство дополнительного выезда на Самарское шоссе завершается в ВКО
- Какие пособия будут зависеть от доходов семьи с 2027 года
- Стало известно, куда протянут новые линии Tarlan Astana