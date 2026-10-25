От нефти до IT: как изменилась экономика Казахстана за 35 лет независимости

За 35 лет независимости Казахстан прошел путь от плановой экономики до государства с развитым финансовым рынком, международными инвестициями и новыми технологическими отраслями. Экономика страны выросла в несколько раз, внешняя торговля достигла почти 144 млрд долларов, а экспорт IT-услуг впервые превысил миллиард долларов. Однако наряду с достижениями сохраняется и один из главных экономических вызовов – зависимость от сырьевых ресурсов. Ко Дню Республики BAQ.KZ проанализировал, как менялась экономика Казахстана с 1991 года, какие отрасли стали двигателями роста и с какими результатами страна подошла к своему 35-летию.

25 октября Казахстан отмечает День Республики – национальный праздник, связанный с принятием Декларации о государственном суверенитете в 1990 году. В 2026 году эта дата приобретает особое значение: 16 декабря исполнится 35 лет со дня обретения независимости.

За эти десятилетия страна пережила экономический спад 1990-х, приватизацию, становление национальной финансовой системы, нефтяной бум, несколько мировых кризисов и ускоренную цифровизацию. Каждый из этих этапов менял не только экономические показатели, но и повседневную жизнь казахстанцев.

Масштаб перемен отражают официальные данные. По информации Бюро национальной статистики, в 2024 году реальный объем экономики Казахстана был в 4,4 раза больше, чем в 1994 году. ВВП на душу населения за рассматриваемый период вырос с 735,9 до 14 444,6 доллара.

По уточненным данным, в 2025 году ВВП достиг 159,6 трлн тенге, или 306 млрд долларов, а реальный экономический рост составил 6,5%. ВВП на душу населения увеличился до 15 006,4 доллара.

При этом экономическая история независимого Казахстана – не только история увеличения ВВП. Гораздо важнее то, как менялись источники доходов, структура производства, инвестиционные приоритеты и место страны в мировой торговле.

1991–1999 годы. От плановой экономики к собственному рынку

Независимость Казахстан встретил с крупными промышленными предприятиями, сельскохозяйственным комплексом и значительными запасами природных ресурсов. Но экономическая система была тесно связана с другими республиками Советского Союза.

После его распада прежние производственные цепочки нарушились. Предприятия теряли поставщиков и рынки сбыта, менялись механизмы ценообразования, сокращалось производство. Экономике предстояло перейти от централизованного планирования к рыночным отношениям.

Одним из важнейших событий стало появление собственной денежной системы. 15 ноября 1993 года Казахстан ввел национальную валюту – тенге. Страна получила возможность проводить самостоятельную денежно-кредитную политику, формировать собственную банковскую систему и управлять денежным обращением.

Параллельно проходили приватизация государственных предприятий, развитие частного бизнеса и формирование инвестиционного законодательства.

Именно в 1990-е годы началось активное привлечение зарубежного капитала в нефтегазовую отрасль, которая впоследствии стала одним из основных источников экспортной выручки.

Однако первые годы независимости сопровождались серьезными экономическими потерями. Восстановление производства и стабилизация финансовой системы потребовали времени.

Главный результат десятилетия заключался в формировании основ самостоятельной экономики: национальной валюты, частной собственности, финансовых институтов и механизмов внешнеэкономической деятельности.

2000–2009 годы. Нефтяной рост и выход на международные рынки

В начале 2000-х Казахстан вступил в период быстрого экономического роста. Одним из ключевых факторов стало развитие нефтегазовой промышленности на фоне благоприятной мировой ценовой конъюнктуры.

Крупные нефтяные месторождения, расширение добычи, экспортной инфраструктуры и поступление иностранного капитала увеличивали доходы экономики.

Нефтяной сектор поддерживал развитие смежных отраслей: строительства, транспорта, торговли и финансовых услуг. Росли города, создавались рабочие места, расширялась инфраструктура.

Вместе с тем становилось очевидно, что зависимость от мировой стоимости сырья делает экономику уязвимой к внешним потрясениям.

Мировой финансовый кризис 2008–2009 годов продемонстрировал эту уязвимость. Снижение внешнего спроса и ухудшение условий финансирования затронули банковский сектор, предприятия и инвестиционную активность.

Таким образом, 2000-е стали периодом ускоренного экономического роста, но одновременно обозначили стратегическую необходимость развивать отрасли, не связанные напрямую с добычей полезных ископаемых.

2010–2019 годы. От добычи сырья к развитию промышленности

Следующий этап экономического развития был связан с попыткой изменить структуру производства и увеличить выпуск готовой продукции.

С 2010 года Казахстан начал последовательно реализовывать индустриально-инновационную политику. Ее основная задача заключалась в развитии обрабатывающей промышленности, повышении производительности труда и расширении экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.

В стране расширялось производство автомобилей, автобусов, железнодорожной техники, трансформаторов, химической продукции и строительных материалов. Развивались металлургия, машиностроение и пищевая промышленность.

Однако переход от сырьевой модели к индустриальной происходил неравномерно. Рост промышленного производства не всегда сопровождался столь же быстрым изменением структуры всей экономики.

Важным событием стало вступление Казахстана во Всемирную торговую организацию. 30 ноября 2015 года страна официально стала членом ВТО, завершив переговорный процесс, начавшийся еще в 1996 году.

Участие в международной торговой системе открывало дополнительные возможности для экспортеров, но одновременно усиливало требования к конкурентоспособности казахстанских товаров.

Таким образом, в 2010-е годы Казахстан начал формировать более разнообразную промышленную базу. Но нефтегазовый сектор продолжал играть существенную роль в экономике, а снижение мировых цен на нефть в 2014 году вновь показало необходимость диверсификации.

2020–2026 годы. Цифровая экономика и новые источники роста

Начало нового десятилетия пришлось на пандемию COVID-19, которая изменила работу предприятий, транспортную логистику, торговлю и потребительское поведение.

Ограничения ускорили переход бизнеса в онлайн, развитие электронных платежей, цифровых государственных услуг и дистанционных сервисов.

Одновременно Казахстан продолжил развивать промышленность, транспортные маршруты и инфраструктуру.

В 2025 году реальный ВВП страны увеличился на 6,5%. Согласно уточненным данным Бюро национальной статистики, наиболее высокие темпы роста продемонстрировали транспорт и складирование – 19,4%, строительство – 17,5%, торговля – 8,1%, промышленность – 7,7%, информация и связь – 6,4%.

Эти данные свидетельствуют, что экономический рост формируется уже не только за счет добычи и реализации сырья.

Одним из примеров стала автомобильная промышленность. По информации Министерства промышленности и строительства со ссылкой на Казахстанский автомобильный союз, в 2025 году в стране произвели 171 144 автотранспортных средства всех типов. Это на 17,8% больше, чем годом ранее. Общий объем выпуска превысил 2,3 трлн тенге.

При этом одним из наиболее заметных изменений последних лет стало появление цифрового экспорта.

Если еще два десятилетия назад экономические возможности Казахстана на внешних рынках ассоциировались преимущественно с нефтью, металлами и зерном, то теперь страна получает экспортную выручку и от программного обеспечения, цифровых продуктов и IT-услуг.

По официальным данным Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, экспорт IT-услуг Казахстана вырос с 33,5 млн долларов в 2020 году до 1,142 млрд долларов по итогам 2025 года – почти в 34 раза.

Для сравнения, в 2021 году этот показатель составлял 60,07 млн долларов, в 2022-м – 337 млн, в 2023-м – 529,1 млн, а в 2024 году – 690,7 млн долларов.

Таким образом, за пять лет экспорт цифровых услуг впервые преодолел миллиардную отметку.

По данным профильного министерства, экспорт отечественных IT-услуг в 2025 году также превысил импорт иностранных цифровых решений, который составил 429 млн долларов.

При этом Казахстан развивает собственную стартап-экосистему. По итогам 2025 года экспорт компаний – резидентов Astana Hub достиг 633 млн долларов. Зарубежные продажи осуществляют более 500 компаний, а география поставок охватывает свыше 110 стран.

Это важное структурное изменение. Казахстан постепенно начинает экспортировать не только природные ресурсы и произведенные товары, но и интеллектуальные услуги.

Однако цифровой сектор пока несопоставим по масштабам с традиционными экспортными отраслями. Поэтому его дальнейшее развитие важно рассматривать как дополнительный источник экономического роста, а не как уже состоявшуюся замену нефтегазовой промышленности.

ВВП: насколько выросла экономика за годы независимости

Один из главных показателей экономических преобразований – валовой внутренний продукт.

По официальной оценке Бюро национальной статистики, в 2024 году экономика Казахстана в реальном выражении была в 4,4 раза больше, чем в 1994 году.

В 2025 году номинальный объем ВВП достиг 159,6 трлн тенге, или около 306 млрд долларов. ВВП на душу населения составил 15 006,4 доллара.

Для сравнения, в 1994 году ВВП на душу населения составлял 735,9 доллара, а в 2024 году – 14 444,6 доллара.

Однако рост долларового ВВП на душу населения нельзя напрямую приравнивать к росту благосостояния граждан. На этот показатель влияют курсы валют, инфляция, численность населения и структура экономики.

Реальное изменение уровня жизни следует оценивать дополнительно – через покупательную способность доходов, заработную плату, занятость и стоимость товаров и услуг.

За годы независимости существенно изменилась и структура самого ВВП.

В 2025 году на производство услуг приходилось 58% экономики, на производство товаров – 36,2%. Остальную часть составляли чистые налоги на продукты.

Сегодня значительную часть добавленной стоимости создают не только предприятия промышленности, но и торговля, транспорт, финансовые организации, связь и другие виды услуг.

Именно это разнообразие экономической деятельности отличает нынешнюю структуру экономики Казахстана от той, с которой страна начинала самостоятельный путь.

От 9 млрд до почти 144 млрд долларов: как изменилась внешняя торговля

Одним из наиболее наглядных результатов экономического развития стало расширение международной торговли.

В 1995 году внешнеторговый оборот Казахстана составлял 9,1 млрд долларов.

К 2024 году он достиг 142,1 млрд долларов, увеличившись почти в 16 раз. За этот же период экспорт вырос более чем в 15 раз, а количество торговых партнеров увеличилось со 146 до 195 стран.

По итогам 2025 года внешнеторговый оборот составил 143,9 млрд долларов. Из этой суммы 79 млрд долларов пришлось на экспорт, 64,8 млрд – на импорт.

Особенно заметно изменилась география внешней торговли.

Казахстанские товары поступают на рынки Европы, Азии и других регионов. По итогам 2025 года основными направлениями экспорта стали Италия, Китай, Россия, Нидерланды, Турция и Узбекистан.

При этом Китай и Россия занимают значительные позиции и в структуре казахстанского импорта.

Важную роль играет географическое положение Казахстана между крупнейшими экономическими рынками Евразии. Развитие железных дорог, международных транспортных коридоров и каспийских портов позволяет стране укреплять транзитный потенциал.

В последние годы особое внимание уделяется Транскаспийскому международному транспортному маршруту, который связывает Китай и Центральную Азию с Европой через Каспийское море и Кавказ.

Развитие транзита имеет значение не только для транспортных компаний. Оно создает спрос на складские услуги, логистические центры, строительство, ремонт техники и сопутствующую инфраструктуру.

Таким образом, Казахстан постепенно расширяет свою роль в мировой экономике: наряду с экспортом товаров формируется потенциал предоставления международных транспортных и логистических услуг.

Более 480 млрд долларов: как иностранные инвестиции меняли экономику

Еще одним важным направлением экономического развития стало привлечение инвестиций.

В первые годы независимости зарубежный капитал преимущественно направлялся в добывающую промышленность. Крупные нефтегазовые проекты требовали значительных финансовых вложений, технологий и международного опыта.

Постепенно инвестиционная деятельность охватила перерабатывающие предприятия, транспорт, строительство, финансовый сектор, торговлю и телекоммуникации.

По информации Министерства иностранных дел Казахстана, с момента обретения независимости страна привлекла в экономику более 480 млрд долларов иностранных инвестиций.

Такие данные озвучил заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров на Investment Protection Forum.

В 2025 году валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил 20,5 млрд долларов, увеличившись на 14,4% по сравнению с предыдущим годом.

При этом инвестиционная модель Казахстана продолжает меняться.

Согласно данным Бюро национальной статистики, за январь–сентябрь 2026 года инвестиции в основной капитал достигли 16,1 трлн тенге. В сопоставимых ценах это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основным источником финансирования стали собственные средства предприятий, на которые пришлось 65,8% вложений. Доля государственного бюджета составила 14,3%, банковских кредитов – 5,6%, других заемных средств – 14,3%.

Существенное значение имеет и распределение инвестиций между отраслями.

По итогам девяти месяцев 2026 года на промышленность пришлось 40,1% общего объема инвестиций в основной капитал. В том числе доля обрабатывающей промышленности составила 13,9%, горнодобывающей – 13,5%.

Для сравнения, по данным Министерства национальной экономики, в 2024 году доля обрабатывающей промышленности в общем объеме инвестиций составляла 10,7%, а горнодобывающей – 18,7%.

Таким образом, инвестиционная структура постепенно меняется в пользу переработки и производства готовой продукции.

Однако для долгосрочного экономического эффекта важны не только объемы привлеченного капитала, но и результаты его использования: создание рабочих мест, увеличение производительности труда, выпуск конкурентоспособной продукции и рост экспорта.

Малый и средний бизнес: от первых предпринимателей до значительной части ВВП

За годы независимости Казахстан прошел и через масштабное развитие частного предпринимательства.

Если в начале 1990-х предпринимательская деятельность только формировалась в новых рыночных условиях, то сегодня малый и средний бизнес является одним из важных компонентов национальной экономики.

По данным Бюро национальной статистики, доля малого и среднего бизнеса в ВВП выросла с 10,5% в 2005 году до 38,9% в 2024 году.

За этот же период количество действующих субъектов бизнеса увеличилось примерно в четыре раза – до 2 млн.

Развитие предпринимательства способствовало расширению торговли, общественного питания, услуг, логистики, информационных технологий и отдельных направлений производства.

Сегодня малый бизнес играет заметную роль в занятости населения и формировании экономической активности в регионах.

Вместе с тем дальнейшее развитие предпринимательства связано с необходимостью повышения производительности, расширения доступа к финансированию и перехода от преимущественно торговых и сервисных направлений к производству продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Удалось ли Казахстану снизить сырьевую зависимость?

Несмотря на развитие новых отраслей, нефтегазовый сектор сохраняет стратегическое значение для экономики Казахстана.

На протяжении десятилетий нефть обеспечивала значительную часть экспортной выручки, привлекала зарубежные инвестиции и поддерживала развитие инфраструктуры.

Однако структура экономики постепенно меняется.

По данным Министерства национальной экономики, доля нефтяного сектора в ВВП снизилась с 16,5% в 2010 году до 8,1% в 2024 году.

В 2025 году доля обрабатывающей промышленности в ВВП составила 12,8%, а по итогам первого полугодия 2026 года достигла 14%.

Это свидетельствует об усилении позиций перерабатывающих отраслей.

Однако уменьшение доли нефтяного сектора в ВВП не означает автоматического снижения зависимости экспорта от нефти.

По данным Бюро национальной статистики, в 2025 году на сырую нефть и сырые нефтепродукты приходилось 50,5% всего товарного экспорта страны.

Следующими крупнейшими товарными группами были радиоактивные химические элементы и изотопы – 5,3%, рафинированная медь и необработанные медные сплавы – 5,2%, медные руды и концентраты – 3,6%, ферросплавы – 2,6%.

Таким образом, экономика Казахстана стала более разнообразной, но экспорт по-прежнему в значительной степени зависит от сырьевых товаров.

Это особенно важно в условиях колебаний мировых цен на нефть, изменения спроса на металлы и геополитических рисков для международной логистики.

Дальнейшая диверсификация предполагает не отказ от использования природных ресурсов, а увеличение глубины их переработки внутри страны, развитие обрабатывающей промышленности и расширение экспорта услуг и готовой продукции.

Именно способность создавать больше добавленной стоимости внутри Казахстана будет определять устойчивость экономической модели в долгосрочной перспективе.

От дорог до жилья: как изменилась инфраструктура Казахстана

Экономические преобразования за годы независимости сопровождались масштабным развитием инфраструктуры.

Страна расширяла транспортную сеть, строила жилье, образовательные учреждения и объекты социальной инфраструктуры.

По данным Бюро национальной статистики, с 1994 года в Казахстане построено более 11 тыс. километров новых автомобильных дорог и 5,2 тыс. километров железных дорог.

Развитие транспортной инфраструктуры имеет значение для страны с большой территорией и значительными расстояниями между населенными пунктами.

Новые дороги и железнодорожные маршруты обеспечивают связь регионов, улучшают условия грузоперевозок и расширяют возможности международной торговли.

Заметно выросли и объемы жилищного строительства.

Если в 1994 году в эксплуатацию ввели 2,3 млн квадратных метров жилья, то в 2024 году – 19,1 млн квадратных метров. Таким образом, годовой объем ввода жилья увеличился более чем в восемь раз.

Обеспеченность жильем выросла с 16,3 квадратного метра на человека в 2001 году до 24,5 квадратного метра в 2024-м.

За 30 лет в стране также построили более 2 тыс. школ.

Эти изменения показывают, что экономический рост сопровождался расширением инфраструктурных возможностей. Вместе с тем дальнейшее развитие зависит не только от количества построенных объектов, но и от их качества, доступности и равномерного распределения между регионами.

Как экономические изменения отразились на жизни казахстанцев

Рост экономики сопровождался изменениями в занятости, демографии и социальной сфере.

По данным Бюро национальной статистики, численность занятого населения увеличилась с 6,7 млн человек в 2001 году до 9,2 млн в 2024 году.

За годы независимости изменилась и численность населения. Если в 1991 году в Казахстане проживали 16,4 млн человек, то в 2025 году – уже более 20,4 млн.

Выросла продолжительность жизни. В 1994 году она составляла 64,9 года, а в 2024 году достигла 75,44 года.

Вместе с тем экономическое развитие не устраняет автоматически различия между регионами и социальными группами.

Например, в 2025 году ВВП на душу населения в Атырауской области составлял 23,3 млн тенге, тогда как среднереспубликанский показатель находился на уровне 7,8 млн тенге.

Эта разница отражает не только уровень экономической активности, но и особенности отраслевой структуры регионов. Поэтому высокий ВВП на душу населения не следует напрямую отождествлять с доходами каждого жителя.

Для дальнейшего повышения качества жизни важны доступность рабочих мест, рост реальных доходов, развитие образования, здравоохранения и инфраструктуры.

Экономика Казахстана в 2026 году: с какими результатами страна встречает 35-летие

К своему 35-летию независимости Казахстан подходит с экономикой, значительно отличающейся от той, которая формировалась в начале 1990-х.

По данным Бюро национальной статистики, краткосрочный экономический индикатор за январь–сентябрь 2026 года составил 104,8% по отношению к аналогичному периоду 2025 года.

Наиболее заметный рост продемонстрировали строительство – 11,5%, транспорт и складирование – 7,2%, торговля – 6,2%.

При этом краткосрочный экономический индикатор не является полноценным показателем ВВП, а характеризует динамику основных отраслей экономики.

Продолжает расширяться и внешняя торговля.

По предварительным данным, за январь–август 2026 года внешнеторговый оборот Казахстана достиг 103 млрд долларов, увеличившись на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экспорт составил 60,4 млрд долларов, импорт – 42,6 млрд долларов.

При этом на сырую нефть и сырые нефтепродукты приходилось 49,8% товарного экспорта.

Эти показатели отражают одновременно две тенденции: расширение экономической активности и сохранение значительной роли сырьевого сектора.

За 35 лет независимости Казахстан сформировал собственную финансовую систему, увеличил объем производства, расширил международную торговлю, привлек иностранный капитал и создал новые направления экономической деятельности.

При этом следующий этап развития будет зависеть не столько от количественного увеличения производства, сколько от его структуры, технологической сложности и эффективности.

Главный экономический итог 35 лет независимости заключается в том, что Казахстан сумел создать самостоятельную рыночную экономику и существенно расширить ее возможности. Теперь одна из ключевых задач – превратить накопленный экономический потенциал в устойчивый рост производительности, развитие несырьевого экспорта и повышение качества жизни населения.

За прошедшие десятилетия страна научилась зарабатывать на природных ресурсах, развивать международную торговлю и привлекать масштабные инвестиции. Следующий этап – увеличение доли продукции и услуг, в стоимости которых главным ресурсом становятся не только нефть и металлы, но и технологии, знания и труд казахстанцев.

Именно этот переход может стать определяющим для экономики Казахстана в последующие десятилетия.